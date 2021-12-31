Погода у січні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Укргідрометцентр оприлюднив актуальну інформацію про те, якою буде погода у січні, у другий місяць зими. Читайте далі та дізнайтеся, коли будуть опади та яку температуру очікувати, прогноз погоди в Україні у січні 2022.

Вже відомий прогноз погоди на січень в Україні. Експерти з Укргідрометцентру заявляють, що січень буде не дуже холодним. Кліматична характеристика січня буде у межах норми й цьогорічний другий місяць зими буде досить передбачуваним.

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Середня місячна температура повітря становитиме 1-5° морозу, а у гірських районах цей показник може бути нижчий на кілька градусів. Ці показники вписуються в кліматичну норму цього місяця. Абсолютний максимум температури повітря в Україні у січні був 8-18°, а абсолютний мінімум – -23-40°.

Щодо опадів, то місячна кількість очікується у межах 28-62 мм, а в Криму до 79 мм. Це в межах кліматичної норми й трохи менше, ніж попереднього місяця. У північно-східній частині опадів буде дещо менше за норму.

Також синоптики прогнозують, що погода у січні 2022 року може бути достатньо стабільною – теплі дні межуватимуть зі сльотою. Водночас у цей місяці будуть спостерігатися короткочасні пониження та підвищення показників на термометрах.

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