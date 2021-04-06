Якою буде погода на Благовіщення: прогноз на 7 квітня

7 квітня, на Благовіщення, в Україні очікуються погодні гойдалки від мокрого снігу і до весняного тепла. Детальний прогноз читайте далі.

7 квітня, у середу, українцям варто готуватись до різких перепадів температури. Холодна повітряна маса знизить температуру повітря у північних областях, а також місцями у західних та центральних, де вдень до +1+5. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

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"Східна частина опиниться у теплому секторі циклону, тому, наприклад, на Луганщині та Донеччині температура повітря досягатиме впродовж дня +14+18 градусів! Тепліше повітря, ясно, що провокуватиме переважно дощову погоду. Дощі через діяльність активного циклону, очікуються на Сході, Півдні та в багатьох центральних областях, тих, що ближче до східної частини. Стовпчики термометрів піднімуться до +9+13 градусів. У Луганській, Донецькій областях та на Запоріжжі – до 14-18 градусів тепла", – додала вона.

Попри негоду, у західних та південних областях між опадами очікуються і прояснення, але майже всюди прогнозується сильним вітер. У Києві на Благовіщення відчутно знизиться температура до +3+5. Також можливий дощ, який перейде у мокрий сніг. Але вже на вихідних, 10-11 квітня, майже по всій країні знову буде тепла та сонячна погода.

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