Якої довжини має бути пеніс, аби забезпечити 100-відсотковий оргазм: відповідь жінок

Ясна річ, що хороший секс складається з низки факторів. Ніхто не відкидає важливості умінь партнера. Але нове дослідження науковців пролило світло на те, якої довжини має бути статевий член чоловіка, аби на 100 відсотків принести максимум задоволення та бурхливий оргазм жінці.

Хай там як, а розмір члена таки має значення. І хоч жінки можуть сором'язливо казати, що головне – ваші вміння. Цьому твердженню слід вірити лише наполовину. Адже дослідження свідчать про дещо інше.

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Дослідження британських науковців показало, що певний розмір пеніса практично на 100 відсотків забезпечує оргазм і максимум приємних відчуттів під час сексу. То що, витягаймо лінійки, панове!

Під час дослідження науковці опитали майже 4800 жінок. Їх цікавив останній сексуальний досвід панянок. Також в опитувальнику були пункти, присвячені довжині пеніса та досягнення оргазму під час сексу.

Діапазон довжин приголомшливий: від 2,5 до 27,9 сантиметра.

Аж 44% респонденток назвали довжину, яка подарувала їм максимум задоволення. І мовиться про член, який сягає 20,3 сантиметра.

Ідеальним для жінок є член розміром 20,3 сантиметра

Тішить той факт, що більший розмір геть зовсім не означає, що жінка отримає максимум задоволення. Так, 30% респонденток отримали задоволення від членів розмірами 10 та майже 28 сантиметрів.

Ну і не буде загадкою той факт, що 3-сантиметровий пеніс посів останнє місце у рейтингу задоволеності. Втім, це не завадило зробити приємно 13% опитаних жінок. Отут ми розуміємо: талант не проп'єш.

Тож ми не втомлюємось нагадувати про те, що великий член – це, звичайно ж, добре. Але вміння та бажання задовольнити партнерку у ліжку теж відіграють чималу роль. І якщо природа не подарувала вам заповітну "двадцятку" – прокачуйте скіли та вивчайте нові пози, аби ваша партнерка досягала оргазму!

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