Якого кольору взуття: у мережі обговорюють нову ілюзію

У мережі з'явилась нова ілюзія з кедами, яка повторює історію кількарічної давності з синьо-чорною сукнею. А якого кольору взуття бачите ви?

Новинний ресурс CNYCentral поділився на своєму акаунт в соцмережі Twitter фото кедів, запропонувавши користувачам написати, якого ж вони кольору. Варіантів всього два: сірі з зеленим або рожеві з білим.

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Виявилось, що сприйняття забарвлення взуття залежить від домінування певної півкулі. Якщо права півкуля мозку працює ефективніше, то кед буде рожевий з білим, а якщо ж ліва – сірим з зеленим. І справді, у коментарях розділились на два табори. Але дехто наголосив, що ілюзія виникла через порушений баланс білого, а ідеї щодо домінування однієї з півкуль – це фейк. А що бачите ви?

WHAT COLOR DO YOU SEE? Apparently, If the right-half of your brain is dominant, you will see a combination of pink and white, and if your left half is dominant, you will see it in grey and green color. Tell us what you see! pic.twitter.com/Ey3BlP85fX — CNYCentral (@CNYcentral) 3 травня 2019 р.

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