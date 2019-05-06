Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Меган Маркл День матері

Якого кольору взуття: у мережі обговорюють нову ілюзію

  • 13
Якого кольору кеди - фото 1
Якого кольору кеди

У мережі з'явилась нова ілюзія з кедами, яка повторює історію кількарічної давності з синьо-чорною сукнею. А якого кольору взуття бачите ви?

Новинний ресурс CNYCentral поділився на своєму акаунт в соцмережі Twitter фото кедів, запропонувавши користувачам написати, якого ж вони кольору. Варіантів всього два: сірі з зеленим або рожеві з білим.

І ще: Варто побачити: відео з заходом сонця підкорило мережу

Виявилось, що сприйняття забарвлення взуття залежить від домінування певної півкулі. Якщо права півкуля мозку працює ефективніше, то кед буде рожевий з білим, а якщо ж ліва – сірим з зеленим. І справді, у коментарях розділились на два табори. Але дехто наголосив, що ілюзія виникла через порушений баланс білого, а ідеї щодо домінування однієї з півкуль – це фейк. А що бачите ви?

Читайте також: У новій серії Гри престолів користувачі мережі помітили стаканчик з Starbucks: фотофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Шиканемо, Ігри патріотів і Форт Буаяр: ностальгійна добірка улюблених передач 2000-х
  • 03 травня, 16:03
  • 649
Нові фільми травня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 30 квітня, 14:15
  • 634
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 335
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл