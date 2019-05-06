Варто побачити: відео з заходом сонця підкорило мережу

У мережі не можуть відвести погляд від вражаючого заходу сонця. Користувачі зізнаються, що це краще за котиків, їжу та серіали!

На платформі Reddit користувач з ніком jcepiano поділився красивим відео з побережжя із заходом сонця, який нагадує щось нереальне. Тому не дивно, що за короткий час допис зібрав понад 21 тисячу переглядів та більш як 400 коментарів.

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Щоправда, окрім естетичного задоволення ролик викликав чимале обговорення. Найчастіше відзначали про те, що досі існують люди, які знімають вертикальні відео. Але чимало користувачів зізнались, що такий захід сонця є кращим, аніж котики і навіть серіали.

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