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Тіктокер з Канади розповів, як йому живеться зі 150 братами та сестрами
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Мерлін Блекмор опублікував відео в тіктоку про свою сім'ю. У ній 150 братів і сестер, а батько – лідер мормонської секти. 64-річного чоловіка називають найвідомішим представником полігамії у Канаді, адже він перебуває одночасно в шлюбі з 27 жінками.
Разом братами Мюрреєм і Ворреном вони покинули церкву і переїхали з рідного канадського поселення Баунтіфул у США. Зараз вони знімають відео в тіктоку, де розповідають про свою сім'ю та сподіваються, що наступне покоління буде звичайною сім'єю, а не культом полігамії.
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За словами хлопців, 27 дружин батька діляться на 6 різних груп, всередині яких є і сестри. Так, мати Мюррея – це рідна сестра матері Воррена та Мерліна.
Це досить шалено. У мене є 12 братів і сестер моєї вікової групи, і всі наші імена починаються на літеру М. У старшій групі 9 дітей, їх імена починаються на Р, – розповідає Мерлін.
За словами блогера, він усе життя вчився у школі з членами своєї сім'ї, в тому числі племінниками, адже вони мають однаковий вік.
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