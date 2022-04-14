"Якого біса": Міккі Рурк розкритикував США і НАТО через війну в Україні

Навіть один із найскандальніших голлівудських акторів Міккі Рурк жорстко прокоментував позицію НАТО та США щодо жахливої війни в Україні, яку почала росія. Знаменитість не добирав слів та розповів про свого друга-українця.

69-річний американський актор Міккі Рурк не залишився осторонь жахливого вторгнення окупантів в Україну. Зірка розкритикував політику США та НАТО, а також розповів про свого найкращого друга, сім'я якого мешкає в Україні. Відповідний допис з'явився в профілі Рурка в інстаграмі.

І ще: "Мені н***й не потрібен мир": Єфросиніна без прикрас відповіла росіянам

22 тисячі людей похилого віку, дітей та їхніх сімей загинули у Маріуполі від невибіркових бомбардувань і ракет. Тепер, щоб погіршити ситуацію, росія надсилає відомого генерала Олександра Дворнікова. Його репутація добре відома під час війни в Сирії, знову ріже цивільних людей. Він – безсердечний та безжальний м'ясник, – розпочав актор, опублікувавши знімок російського військового.

Далі Рурк наголосив, що кожного дня вдень та вночі український президент Зеленський продовжує просити світ про зброю, необхідну, щоб захистити країну від безглуздого жаху.

Якого біса США і всі країни НАТО не можуть дати президенту Зеленському те, що допоможе йому та його людям боротися. Українці – хоробрий та гордий народ, який хоче жити в умовах демократії, – підкреслив він.

Актор додав, що американці сидять з дахом над головою, мають їжу у своєму домі, ходять на вечері та в кіно, гуляють з дітьми у парку та вночі спокійно сплять у своїх ліжках, а не ховаються у підвалах. Тому виправдання від США та НАТО є лише словами, які не мають ні значенні, ні мети.

Я слухаю новини і не можу з'їсти вечерю, дивлячись на цю бійню, прокляту криваву бійню, і щовечора одне і теж. Президент Зеленський збирає світ, щоб отримати зброю. Забудьте про все це лайно про чесну чи нечесну війну. Знімімо наші прокляті рукавички та дамо цим людям все, що їм потрібно зараз, – закликав сценарист.

Далі він вирішив поділитись особистим, а саме історією про його найкращого друга Діму. Він працює з актором вже дуже багато років і завжди залишався стійким та спокійним, а "на його обличчі ніколи не було страху чи занепокоєння".

У Діми 12 членів сім'ї, які живуть в Україні, я не буду говорити в яких містах, але кожен день і кожну ніч я боюся, що Діма зайде у мої двері і скаже, що когось з його родини вбили. Вчора вранці Діма прийшов, сів поряд і без жодних емоцій сказав мені, що одному з його однокласників, якому 38 років, кілька разів вистрелили у потилицю, коли він вийшов на вулицю за своїм котом, – розповів Рурк.

Читайте також: Зірка фільмів "Крик" варить борщ для українських біженців: фото