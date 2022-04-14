"Мені н***й не потрібен мир": Єфросиніна без прикрас відповіла росіянам

Українська телеведуча Маша Єфросиніна без цензури відповіла на закиди російських фанатів про те, що вона розпалює ненависть. Зірка продовжує ділитись в соцмережах правдою про війну, яку розпочала росія в Україні.

Популярна українська телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна з перших днів війни відверто висвітлює ситуацію в Україні через вторгнення російських окупантів. Своїй аудиторії у понад 2 мільйони підписників в Instagram показує реалії життя України зараз. Нещодавно російські прихильники звинуватили Єфросиніну у "розпалюванні ненависті", тож вона чесно відповіла їм.

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Лише й натикаюсь на коментарі, мовляв, "Маша була такою приємною і стала такою злою, фу-фу-фу", "Маша, тільки ненависть розпалюєш, це не приведе до миру". Мені н***й не потрібен мир у спілкуванні з вашим народом! Ви люди з бракованим генетичним кодом, зробили мене і весь мій народ такими до кінця наших днів! Ну або до кінця ваших днів... І запхніть собі в ж*пу смутні фрази "не всі росіяни такі"... Ті, хто не такі, вже вчать другу мову!, – наголосила зірка.

І щоб підкреслити, чому ж в українців таке ставлення до росіян, вона додала перехоплену телефонну розмову одного з окупантів зі своєю дівчиною, яка дозволяю йому ґвалтувати українських жінок.

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