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Якість + зручність: Google представила сервіс для стиснення зображень

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Зображення не завантажуються на віддалений сервер - фото 1
Зображення не завантажуються на віддалений сервер / teknoseyir

Компанія Google презентувала онлайн-сервіс для стиснення зображень без втрати якості.

Новинка отримала назву Squoosh.app, а презентували її в рамках конференції розробників Chrome Dev. На відміну від більшості аналогів, рішення пошукового гіганта фактично являє собою веб-додаток, що після встановлення може виконувати стиснення, навіть якщо ви не приєднані до інтернету.

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Для користувачів мобільних пристроїв пропонують можливість встановити на робочий стіл значок швидкого доступу, натискання на який відкриє інтерфейс сервісу. Перевага такого підходу полягає в тому, що зображення не завантажуються на віддалений сервер, тим самим скорочуючи час, що витрачається на стиснення зображення.

Однак, алгоритми Squoosh стискають зображення не зовсім без втрати якості. Насправді втрати є, проте вони настільки незначні, що виявити їх можна, тільки якщо наблизити картинку у декілька разів.

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Джерело: teknoseyir
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