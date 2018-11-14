Google оцифрує багатомільйонний фотоархів New York Times

Компанія Google повідомляє, що допоможе американському виданню New York Times оцифрувати архів фотографій, в якому міститься кілька мільйонів знімків.

За оцінками експертів, в підвалах американського видання зберігається від п'яти до семи мільйонів знімків. Хронологія фотографій починається з середини позаминулого століття.

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Фотографії потраплять на платформу Google Cloud.

Сховище створено у вигляді бібліотеки. Зокрема, є каталог, за допомогою якого можна знайти необхідне фото.

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