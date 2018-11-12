Представлено смартфон Vivo Y95: NFC, безрамковий екран і великий акумулятор

Компанія Vivo офіційно представила новий смартфон середнього класу Y95. Попри те, що пристрій не може похизуватися флагманською начинкою, він вийшов досить цікавим.

Новинка від Vivo оснащена великим 6,22-дюймовим дисплеєм з мінімальними рамками. Також під кришкою ховається пристойний акумулятор, що забезпечує до 28 днів роботи в режимі очікування. Головною ж його фішкою стала наявність модуля NFC – вперше в телефонах Vivo.

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Зовні Vivo Y95 нагадує всі останні моделі виробника. З фронтальної панелі на користувача "дивиться" практично безрамковий 6,22-дюймовий IPS-дисплей зі співвідношенням сторін 19: 9 і невеликим краплеподібним вирізом під фронтальну камеру. Від подряпин він захищений загартованим склом Panda King Glass.

Vivo Y95 потішить автономністю

Зворотний бік виконаний у популярному нині градієнтному забарвленні: від синього до чорного і від червоного до фіолетового. Там же розташувалася подвійна камера і сканер відбитків пальців.

Побудований смартфон на базі восьмиядерного процесора Qualcomm Snapdragon 439 з чотирма енергоефективними ядрами по 1,4 ГГц і чотирма потужними ядрами по 1,95 ГГц. Об'єм оперативної пам'яті складає стандартні сьогодні 4 ГБ, а для зберігання даних є 64 ГБ вбудованого накопичувача. Місткість вбудованого акумулятора склала цілих 4030 мАг. Виробник заявляє, що автономності вистачає на 35 годин роботи в режимі розмови телефоном.

Смартфон Vivo Y95 отримав NFC

Основна камера – подвійна, з сенсорами на 13 і 2 Мп. Традиційно для смартфонів Vivo новий Y95 оснащений просунутою фронталкою з 20-мегапіксельним сенсором і об'єктивом зі світлосилою f / 2.0. Підтримуються фірмові функції штучного інтелекту для поліпшення знімків.

Наявність модуля NFC дозволяє використовувати Vivo Y95 для оплати покупок за допомогою Google Pay та інших платіжних сервісів. Щоб розрахуватися в магазині, досить просто піднести смартфон до термінала, що підтримує безконтактну оплату.

Технічні характеристики Vivo Y95:

Дисплей: 6,22 ", HD + (1520х720), 19: 9, IPS, DCI-P3, скло Panda King Glass

Процесор: Snapdragon 429, вісім ядер

Оперативна пам'ять: 4 ГБ, LPDDR3

Вбудований накопичувач: 64 ГБ, підтримка карт microSD до 256 ГБ

Основна камера: подвійна, 13 + 2 Мп, фазовий автофокус, f / 2.2

Фронтальна камера: 20 Мп, f / 2.0

Акумулятор: 4030 мАг

Безпека: сканер відбитків пальців в екрані, функція розпізнавання облич

Бездротові інтерфейси: Wi-Fi (2,4 + 5 ГГц), Bluetooth 4.2 (aptX), NFC, GPS, GLONASS, FM-радіо, Miracast

Роз'єми: micro-USB (USB 2.0), 3,5-мм аудіовихід

SIM-карти: дві, формат nano, підтримка 4G LTE

Габарити: 155,11 х 75,09 х 8,28 мм

Вага: 163 г

Новий Vivo Y95 надійде у продаж вже в цьому місяці.

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