Якими є вподобання чоловіка у сексі згідно з його знаком Зодіаку

Коли мова йде про гороскопи, то всі ми віддаємо перевагу вдаванню, що не особливо їм віримо. Але коли справа стосується рис характеру і сексуальних схильностей, все чудесним чином (у більшості випадків) сходиться, і ви мимоволі прочитаєте гороскоп про кожного свого знайомого.

Ловіть секс-досьє про кожного чоловіка за знаком Зодіаку. Дізнайтесь, що ж саме ваш обранець любить робити в ліжку.

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Овен. Він вмирає, як хоче спробувати щось табуйоване, типу анального сексу, але пекельно боїться, що ви відмовитеся і засмієте його.

Телець. Мріє про ранковий секс, під час якого ви б осідлали його кам'яний жезл, поки він перебуває у напівдрімоті.

Тельці обожнюють ранковий секс

Близнюки. Ні за що в житті не зізнається, але вмирає від бажання спробувати секс утрьох з вами та будь-якою жінкою на ваш вибір. Кличте куму. Буде спекотно!

Рак. Таємно мріє, щоб ви робили мінет якомога частіше, тому що вважає оральний секс важливою складовою щасливого життя. До речі, 69 – його улюблена поза.

Лев. Йому вже остогидло займатися сексом вдома. Йому б розважитися і підбити вас на втіхи в його офісі або на задньому ряді в кінотеатрі.

Леви хочуть нарешті вибратися за межі дому

Діва. Страшенно втомився все контролювати, відтак мріє займатися ледачим сексом, де ви – головнокомандувач.

Терези. Їхні побажання – займатися швидким ранковим сексом перед роботою якомога частіше.

Скорпіон. Зайнявся б п'яним сексом з вами, коли ви вся така розкута і зухвала. Правда, тут треба не переборщити і не випити занадто багато, перетворившись на дерево.

Стрілець. Мріє про жорсткий секс, де він називає вас брудними словами, а ви зі злості дряпаєте йому спину.

Стрільці мріють про жорсткий секс

Козеріг. Одержимий думкою про незвичайний секс, який би містив бандаж, наручники, пов'язки на очі і секс-іграшки.

Водолій. З його креативною свідомістю йому не вистачає перевтілення в персонажа рольових ігор, де він міг би бути пожежником або стриптизером.

Риби. Боїться озвучити свої бажання і здатися не зовсім мужнім, але йому дуже хочеться зайнятися з вами ніжним сексом, дивлячись один одному в очі.

Тепер то ви точно знаєте, чого насправді хоче ваш партнер у ліжку або не лише у ліжку ;)

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