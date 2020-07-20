Рейтинг громадських місць, які найчастіше вибирають пари для сексу

Багато людей не можуть відмовитися від спокуси зайнятися сексом у громадських місцях. Швидше за все, тому, що це дарує потужний викид адреналіну: адже страх бути застукали неабияк заводить. До вашої уваги ТОП місць, які вибирають закохані!

Сайт Superdrug з'ясував, в яких саме місцях люди люблять займатися сексом і як часто вони це роблять. Вони опитали 2000 людей і зробили цікаві висновки.

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56% чоловіків і 43% жінок визнали, що ідея зайнятися сексом у громадському місці спадала їм на думку неодноразово, і вони успішно її реалізовували.

Рейтинг місць, де люблять займатися сексом:

Парк – 16,8%

Пляж – 13%

Громадський туалет – 9,4%

Парковка – 9,1%

Офіс – 7%

Примірювальна – 5,4%

Громадський басейн – 5,1%

Кінотеатри – 4,8%

Алеї – 3,1%

І ще від 2 до 3 відсотків опитаних розповіли, що займалися сексом у барах, саунах, в порожніх класах або ліфтах.

Секс на пляжі посів одне з перших місць у рейтингу

Логічно, що найпопулярнішими публічними місцями для сексу стали парки і пляжі. Злитися один з одним і з природою, що ж може бути кращим? Однак, задля таких романтичних пригод доведеться потерпіти і деякі незручності.

Наприклад, пісок у всіх важкодоступних місцях, ну або соснові голки... На цьому дослідження сайту Superdrug не закінчилися. Вони вирішили з'ясувати, а в яких місцях американцям хотілося б зайнятися сексом. Отже, вони фантазують про те, щоб побешкетувати на пляжі, в парку і примірочній – це, мабуть, ті, хто ще не наважився на такі вчинки.

Багато пар не відмовилися б і від сексу в офісі

У список місць, де опитаним хотілося б зайнятися коханням, входять також дахи хмарочосів, ліфти й офіси, де вони працюють. Наостанок опитаним поставили запитання, чи зайнялися б вони сексом у публічному місці, якби була гарантія, що їх не спіймають на гарячому?

34% чоловіків і 21% жінок зізналися, що, якщо їм випаде така можливість, вони будуть займатися сексом на публіці.

Цікаво, що жінки хочуть займатися сексом під місяцем або в примірочних менше, ніж чоловіки.

А ще 16,1% заявили, що вони ніколи не підуть на це, і тільки 9% погоджуються зайнятися сексом у публічному місці тільки для того, щоб задовольнити свого партнера.

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