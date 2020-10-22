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Фахівці DxOMark назвали новий найкращий камерофон на ринку
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Відразу після презентації флагманського смартфона HUAWEI Mate40 Pro авторитетна лабораторія DxOMark опублікувала детальний огляд основної та фронтальної камер новинки. Гаджет пройшов серію класичних для DxOMark випробувань та зумів посісти першу позицію у рейтингу компанії.
Основна камера пристрою представлена трьома датчиками:
- 50-мегапіксельним сенсором з фокусною відстанню 23 міліметри та світлосилою f/1.9;
- 20-мегапіксельним датчиком з ширококутними лінзами (еквівалент фокусної відстані 18 міліметрів) і світлосилою f/1.8;
- телевиком з роздільною здатністю 12 Мп при апертурі f/3.4 і фокусною відстанню 125 міліметрів.
Під час випробувань DxOMark зробила понад 3000 фотографій і відзняла понад дві з половиною години відео.
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Фахівці відзначили вкрай низький рівень шуму та високу деталізацію фотографій завдяки добре збалансованому автофокусу. Основна камера Mate40 Pro відрізняється широким колірним діапазоном навіть при недостатньому рівні освітленості. Під час тестування в експертів компанії не виникало проблем при зйомці як фото, так і відео практично у будь-яких умовах. Окремої похвали заслужила система стабілізації відео та хороша деталізація при використанні телевика.
Приклади фото, зроблених на HUAWEI Mate40 Pro:
Серед недоліків Mate40 Pro назвали періодичне колірне квантування та появу артефактів як на фото, так і на відео, не завжди стабільну роботу автофокусу при використанні зум-об'єктива, а також різний ступінь різкості між кадрами при запису відео в умовах слабкого освітлення та під час динамічної зйомки.
Здвоєна фронтальна камера з 13-мегапіксельним сенсором апертурою f/2.4 добре показала себе при портретній зйомці, стабілізації відео, передачі кольору. При цьому DxOMark відзначили, що іноді датчику не вистачає деталізації при промальовуванні фонових об'єктів, а шкіра обличчя періодично виглядає не зовсім природно, зате рівень шумів низький.
За якість фото- і відеозйомки HUAWEI Mate40 отримав найвищий сумарний бал – 136, обійшовши головного конкурента Xiaomi Mi10 Ultra, який раніше набрав 133 бали. Якість зйомки селфі також виявилося найкращим серед інших смартфонів і становить 104 бали за оцінкою DxOMark.
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