Якими будуть подорожі після COVID-19: 5 нових туристичних трендів 2021 року

Схоже, пандемія коронавірусу псуватиме нам життя довше, ніж ми припускали спочатку. Дієві ліки так і не з'явилися, вакцину чекати ще щонайменше до весни, а в Україні вона, скоріше, буде доступна до кінця 2021 року. Тож у 2021 році з'являться нові туристичні тренди!

Це неприємна сторона медалі, але з іншого боку, люди звикли і якось пристосувалися до нових умов життя, навчилися дотримуватися заходів безпеки та карантинних правил. Життя не закінчується, подорожі теж тривають. Змінюються тільки цілі, способи, напрямки та мотивація.

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Якими будуть подорожі у 2021 році?

1. Свідомі подорожі

За час, проведений в ізоляції, більшості людей довелося зіткнутися з реальністю, про яку вони встигли забути. Проводити вдома з сім'єю незвично багато часу, економити, втрачати роботу, разом з дітьми освоювати шкільну програму. Багато хто хворів або доглядали за хворими, майже всі – з жахом стежили за новинами.

На цьому тлі чарівність чужих фотографій і лайків у соціальних мережах сильно зблякли. Тепер багато людей вибиратимуть поїздки значно уважніше: не ті місця, куди їздять всі знайомі чи колеги, не ті, де можна зробити особливо ефектне фото для інстаграму, а ті, які подобаються саме вам, ті, куди вас тягне за якихось особистих причин. Ті, які точно варті того, щоб ризикнути та пережити усі складності подорожі з новими правилами.

2. Зелений туризм та відпочинок на природі

Після місяців локдауна з'явилася загальна жага відкритих просторів. По всьому світи, від України до США, національні парки, заповідники та заказники відзначають величезний приплив відвідувачів. Справа не тільки в тому, що в таких місцях легше дотримуватися дистанції. Ізоляція у квартирі наносить величезної психологічної шкоди. А відпочинок на природі сильно покращує наше психічне здоров'я.

Тому популярнішими стають, наприклад, походи з ночівлею в наметах, уроки астрономії під час прогулянок і навіть окрема опція – сон під зорями. Така послуга можлива у безлюдних місцях з гарним оглядом і чистим повітрям. наприклад, в пластиковому міхурі у Франції, в будиночку на дереві в ПАР або під скляним куполом у Фінляндії. Але ви й самі можете влаштувати собі ночівлю під зірками – при наявності автомобіля і намети.

До речі, саме спостереження за зірками – це спосіб поєднати відразу багато задоволень: відкрити для себе стародавні методи навігації, досягнення сучасної науки та... помріяти, забувши про повсякденні клопоти.

3. Оздоровчий туризм

Через локдаун наше фізичне здоров'я теж погіршилося. Винними у цьому є безліч обставин: закривалися спортзали; в деяких країнах обмеження були такими жорсткими, що навіть на пробіжку не випускали; плюс стрес, плюс зайві калорії, плюс скасування профілактичних оглядів через закриття лікарень... Здоров'я тепер цінується особливо. Тепер, купуючи тур, тричі задумаєшся – а чи потрібно харчування за принципом "все включено" і спиртне без обмежень? І чи варто ночі проводити в клубах?

Навіть якщо людина не вибирає для відпочинку спеціальний готель для детоксу або санаторій на термальному курорті, очевидний тренд – подорожі, які дозволять почуватися краще, ніж до відпустки. Оздоровчий туризм ставатиме все популярнішим.

4. Автоподорожі

З огляду на те, що поїздки стають рідшими, мандрівники хочуть поєднати задоволення: побачити не одне місце, а кілька. Тим більше, що в машині подорожувати безпечніше, ніж літаком або поїздом.

5. Довга відпустка, поєднана з роботою

Щоб позбутися почуття замкнутості у своєму маленькому світі, подорож хочеться розтягнути надовго. Розумна альтернатива двотижневої відпустки – поїздка на кілька місяців, яку можна поєднати з роботою. Так робили й раніше любителі зимівель у Таїланді або на Шрі-Ланці, але тепер тренд Workations (work + vacations) посилюється. Тим більше, що дуже багато офісних працівників вирушили на віддалену роботу і вже, швидше за все, в офіси не повернуться, принаймні найближчим часом.

Тож тепер ви знаєте, якими будуть подорожі у наступному році. Якщо взагалі буде можливо кудись мандрувати, адже нічого достеменно невідомо.

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