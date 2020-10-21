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ТОП-10 туристичних місць, які варто відвідати після пандемії
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Авторитетне видання про подорожі назвало найкращі туристичні місця, куди слід обов'язково поїхати після пандемії коронавірусу. Автори переліку обіцяють, що буде дуже цікаво.
Видання Lonely Planet представило ТОП-10 місць для подорожей, які можна буде відвідати після карантину через пандемію COVID-19. Журналісти назвали ці місця на планеті "найзахоплюючими і дуже цікавими".
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"Можливо, вам підрізали крила у 2020 році, але зараз ідеальний час для планування заздалегідь, щоб ви були готові до наступної пригоди, коли можна буде безпечно вирушити в дорогу. Ми думаємо, що ці місця вам варто відвідати", – йдеться на сайті видання.
ТОП-10 напрямків від Lonely Planet
Загублене місто Петра, Йорданія
Галапагоські острови, Еквадор
Улуру-Ката Тьюта, Австралія
Дельта Окаванго, Ботсвана
Єллоустонський національний парк, США
Бледське озеро, Словенія
Водоспад Ігуасу, межа Бразилії і Аргентини
Храми Ангкора, Камбоджа
Соляне озеро Уюні, Болівія
Кільце Аннапурни, Непал
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