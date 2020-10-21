ТОП-10 туристичних місць, які варто відвідати після пандемії

Авторитетне видання про подорожі назвало найкращі туристичні місця, куди слід обов'язково поїхати після пандемії коронавірусу. Автори переліку обіцяють, що буде дуже цікаво.

Видання Lonely Planet представило ТОП-10 місць для подорожей, які можна буде відвідати після карантину через пандемію COVID-19. Журналісти назвали ці місця на планеті "найзахоплюючими і дуже цікавими".

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"Можливо, вам підрізали крила у 2020 році, але зараз ідеальний час для планування заздалегідь, щоб ви були готові до наступної пригоди, коли можна буде безпечно вирушити в дорогу. Ми думаємо, що ці місця вам варто відвідати", – йдеться на сайті видання.

ТОП-10 напрямків від Lonely Planet

Загублене місто Петра, Йорданія

Галапагоські острови, Еквадор

Улуру-Ката Тьюта, Австралія

Дельта Окаванго, Ботсвана

Єллоустонський національний парк, США

Бледське озеро, Словенія

Водоспад Ігуасу, межа Бразилії і Аргентини

Храми Ангкора, Камбоджа

Соляне озеро Уюні, Болівія

Кільце Аннапурни, Непал

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