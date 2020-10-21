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ТОП-10 туристичних місць, які варто відвідати після пандемії

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ТОП-10 туристичних місць, які варто відвідати після пандемії - фото 1

Авторитетне видання про подорожі назвало найкращі туристичні місця, куди слід обов'язково поїхати після пандемії коронавірусу. Автори переліку обіцяють, що буде дуже цікаво.

Видання Lonely Planet представило ТОП-10 місць для подорожей, які можна буде відвідати після карантину через пандемію COVID-19. Журналісти назвали ці місця на планеті "найзахоплюючими і дуже цікавими".

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"Можливо, вам підрізали крила у 2020 році, але зараз ідеальний час для планування заздалегідь, щоб ви були готові до наступної пригоди, коли можна буде безпечно вирушити в дорогу. Ми думаємо, що ці місця вам варто відвідати", – йдеться на сайті видання.

ТОП-10 напрямків від Lonely Planet

Загублене місто Петра, Йорданія

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Галапагоські острови, Еквадор

ТОП-10 туристичних місць, які варто відвідати після пандемії - фото 431227

Улуру-Ката Тьюта, Австралія

ТОП-10 туристичних місць, які варто відвідати після пандемії - фото 431233

Дельта Окаванго, Ботсвана

ТОП-10 туристичних місць, які варто відвідати після пандемії - фото 431230

Єллоустонський національний парк, США

ТОП-10 туристичних місць, які варто відвідати після пандемії - фото 431228

Бледське озеро, Словенія

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Водоспад Ігуасу, межа Бразилії і Аргентини

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Храми Ангкора, Камбоджа

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Соляне озеро Уюні, Болівія

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Кільце Аннапурни, Непал

ТОП-10 туристичних місць, які варто відвідати після пандемії - фото 431229

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Джерело: lonelyplanet
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