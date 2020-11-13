Якими будуть побачення у 2021 році: названо головні тренди

Сайт знайомств OkCupid проаналізував тенденції у побаченнях і випустив перший звіт The Future of Dating ("Майбутнє знайомств"). У ньому представлені прогнози на 2021 рік. Вони складені на основі понад 450 мільйонів відповідей користувачів платформи на відповідні питання.

Експерти відзначають найбільші зміни в області політики. Так, 64% з понад 2 мільйонів респондентів заявили, що краще зустрічатимуться з людьми, які поділяють їхні політичні погляди. 60% з 5 мільйонів користувачів по всьому світу відповіли "ні" на питання "Чи могли б ви будувати стосунки з ким-небудь, чиї політичні погляди прямо протилежні вашим?", що на 7% більше у порівнянні з 2019 роком.

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При пошуку другої половинки люди почали звертати увагу й на інші важливі для них питання. Наприклад, у 2020 році про важливість расової рівності відповіли понад 2 мільйони людей, і майже стільки ж користувачів вважають необхідною схожість у позиціях щодо зміни клімату. Активістами себе вважають понад 300 тисяч користувачів. Як правило, вони шукають собі таких же активних партнерів.

Пандемія коронавірусу також несуттєво позначилася на стосунки. За даними експертів OkCupid, вони стали "повільнішими". Наприклад, близько 840 тисяч людей, що використовують додаток, вважають, що емоційний зв'язок важливіший, ніж фізичний. Понад 1,5 мільйона опитаних заявили, що відкриті для стосунків на відстані. Цікаво, що на 15% більше людей почали розглядати можливість зустрічатися з представниками іншої релігії, ніж до COVID-19. До міжрасових стосунків також підвищилася лояльність на 10%.

Оскільки люди як і раніше шукають других половинок, попри карантин і необхідність самоізоляції (92%), усе більше уваги приділяється фотографіям у профілях кандидатів. При цьому 95% користувачів платформи віддають перевагу селфі, люди на яких посміхаються.

Тим часом понад 5 мільйонів користувачів, зареєстрованих на OkCupid (89% респондентів), вважають, що пари повинні пожити разом, перш ніж планувати шлюб. 1 мільйон користувачів визнають, що їм не подобається жити на самоті. А 59% опитаних заявили, що пандемія мотивує їх на всілякі пригоди в майбутньому, наприклад походи та пікніки.

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