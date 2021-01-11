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Яким знакам Зодіаку варто зайнятись своїм помешканням 11 січня
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11 січня починається доволі активне життя у багатьох знаків Зодіаку, але деяким найкраще зосередити увагу саме на власній домівці. Астрологи розповіли, кому варто навести лад та затишок у помешканні.
Телець. Ці люди особливо цінують фізичний комфорт, тому навколо них має все бути так, щоб було зручно та приємно. Інколи просто прибирання буває замало, тож можна замислитись над зміною помешкання. Зараз удача на вашому боці, тому новеньке житло чи креативне оздоблення нинішнього будуть точно вдалим рішенням.
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Діва. Представники цього знаку Зодіаку обожнюють тримати все під контролем, тому навіть така справа, як порядок вдома, приносить їм задоволення. Тому й сьогодні можна знайти час у своєму щільному графіку на те, що навести лад у домівці, а також у власних думках. І хороший настрій точно гарантовано.
Терези. Хоч представників цього знаку й важко назвати шанувальниками стерильної чистоти та ідеального порядку, але сьогодні це стане для них своєрідною терапією. Але краще не надто захоплюватись перебиранням старих знімків та книжок, які чекають на вас вже кілька років. Тоді прибирання навряд чи завершиться, хоча приємні спогади та нове чтиво – це завжди гарна ідея.
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