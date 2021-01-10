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Гороскоп на 11 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 11 січня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні як ніколи треба бути обережнішими зі словами. На жаль, зорі гороскопу не будуть схиляти до стриманості, ну а про те, що таке ввічливість і дипломатичність навколишні і зовсім можуть забути. У розмовах логіка сьогодні піде на другий план, а на перше місце вийдуть емоції.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 11 січня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні переповнити чашу терпіння Овна буде не складно – вона у нього менше за чайну ложку! Події, на які в інший день Овен і уваги б не звернув, сьогодні здатні вмить вивести його з себе. Особливо це стосується насмішок (навіть дружніх), а також критики оточуючих.
Телець
Сьогодні оточуючим важко очікувати від Тельця логічних вчинків: практично все, що він робить, буде продиктовано такими залізними аргументами, як хочу і не хочу. Протягом дня Телець буде під владою бажань і раптових поривів, аж до того, що якісь свої кроки йому і самому нелегко буде пояснити!
Близнюки
Сьогодні Близнюки можуть надавати якимось подіям більше значення, ніж вони того заслуговують: їх бурхливі емоції будуть фарбувати все, що відбувається навколо, в контрастні кольори. Захоплюючись і обурюючись з приводу, Близнюки будуть не найлегшою в спілкуванні людиною.
Рак
Сьогодні відмінною рисою гороскопу Рака є те, що він зуміє, якщо захоче, справити враження на потрібних людей! Події можуть допомогти Раку вигідно показати себе перед начальством, колегами або близькою людиною. Для того, щоб цей сценарій здійснився, Раку сьогодні достатньо перебувати в центрі подій.
Лев
Сьогодні Лев ризикує опинитися проти своєї волі втягнутим у вир подій або навіть інтриг: навколишні будуть намагатися їм маніпулювати, переслідуючи свої цілі. Можливо, Лева попросять взяти участь в події, зігравши відведену йому роль. Або ж поділяться з ним чутками і припущеннями для того, щоб він розніс цю інформацію далі.
Діва
Сьогодні Діву здатний закрутити вир спілкування і емоцій! Вона буде в піднесеному настрої і здатна на несподівані, імпульсивні вчинки. Раптові почуття, нові знайомства, гонитва за розвагами, несподівані рішення, флірт: все це сьогодні цілком характерно для Діви. Зорі гороскопу попереджають Діву про те, що як би їй не хотілося розслабитися, не варто зовсім вже втрачати голову.
Терези
Сьогодні Терези ризикують зіткнутися з такими не найкращими проявами почуттів, як жадібність або заздрість. Можливо, вони будуть спрямовані на них, а може, Терези самі відчують заздрісний укол в чиюсь адресу. Щоб день пройшов спокійно, зорі гороскопу радять Терезам сьогодні уникати зустрічей з людьми, чиї доходи або успіхи вищий за їх власний.
Скорпіон
Сьогодні практично в будь-яких справах Скорпіоном буде рухати здоровий азарт! При цьому йому не обов'язково укладати з друзями парі або робити ставки на іподромі (хоча чому б і ні?). В першу чергу азартність Скорпіона буде виражатися в його бажанні когось випередити або зробити щось краще за інших.
Стрілець
Сьогодні події дня цілком здатні поставити Стрільця в глухий кут, поставити перед ним хитромудре завдання або зіштовхнути зі справжнісінькою загадкою. Такий вже це день: день таємниць, недомовок і явної переваги інтуїції над логікою. Хоч би в які секрети Стрілець сьогодні ні хотів проникнути, зробити це за допомогою дедукції буде важко.
Козеріг
Сьогодні день схиляє Козерога спробувати щось нове, не важливо, стосується це екстремального виду спорту, отримання нових знань або любові. Якщо у Козерога є кохана людина, йому варто провести цей вечір з нею, намагаючись відхилятися від звичного сценарію.
Водолій
Сьогодні у Водолія можуть бути великі проблеми з самоорганізацією! Йому буде складніше, ніж зазвичай, взятися за повсякденні справи і виконувати їх у звичному темпі. Водолія може відволікати все навколо: навколишні, події, власні нав'язливі думки. Через цю неуважності навіть ті справи, за які Водолій все-таки візьметься, здатні валитися у нього з рук.
Риби
Сьогодні зорі гороскопу цілком і повністю на боці Риб! Фортуна повернеться до них своїм усміхненим обличчям, тому Рибам варто приготуватися до приємних сюрпризів. Можливо, Рибам повезе в любові або вони отримають гроші, на які не розраховували, а може, їх порадують якісь хороші новини.
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