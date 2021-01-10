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Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 11 – 17 січня 2021 року!
Новий тиждень січня принесе неабияку активність багатьом знакам Зодіаку, тому пора повертатись у звичайний ритм життя та боротись з лінню. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 11 – 17 січня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Новий січневий тиждень принесе Овнам порцію натхнення, яке важливо правильно скерувати. Тому не зайвим буде розпланувати свій час так, щоб і попрацювати, і подумати, і відпочити. Вихідні найкраще провести максимально затишно, щоб не втратити всю енергію.
Телець
Для Тельців січень стане місяцем, коли дива будуть повсюди, тож не забувайте мріяти, ділитись теплом та насолоджуватись приємними митями. Хоч робота нікуди і не втече, але правильний настрій дозволить впоратись з усім!
Близнюки
Близнюкам цього тижня астрологи радять зосередити свою увагу на тому, щоб відновити внутрішню рівновагу. Ви настільки стрибаєте зі стану активності у стан дикої ліні, що припиняєте бути ефективними. До того ж, це позначається і на ставленні оточення.
Рак
Ракам випаде нагода не тільки отримати чимало вдачі, а й можливостей для того, щоб самореалізуватись. Тому вмикайте свою харизматичність сповна, не бійтесь рухатись вперед та не зважайте на думку далеких людей. Ви готові підкорювати вершини!
Лев
Левам цього тижня також усміхатиметься удача, тому важливо упіймати такий шанс та знайти спосіб полегшити собі життя. Вам подобається шалений ритм, але навіть від нього потрібно відпочивати. Тому дозвольте собі ліниві вихідні без картань.
Діва
Діви у новому році відчули одразу і хвилю полегшення і напругу, тому цього тижня дуже важливо знайти спосіб позбутись останнього. Ви знову починаєте надто багато думати про негативне, але навколо є й чимало хороших речей.
Терези
Терези знову готові рватись у бій та братись за всі справи світу, але доля поки дає їм ще кілька шансів насолодитись відпочинком та своїм життям. Не скаржтесь на те, що не все складається за планом, адже невдовзі вас очікують нові звершення.
Скорпіон
Скорпіони знову високо підняли свою короновану голову, тож не в змозі побачити, що коїться навколо них. зараз варто трішки опуститись на землю, адже ваші стосунки можуть постраждати від байдужості. Покажіть свої щирі почуття і не бійтесь, адже близькі точно вас не образять.
Стрілець
Стрільцям зараз варто не розгубити весь запал, який був у них раніше. Продовжуйте рухатись до своїх цілей, але не забувайте приділяти час найдорожчим людям. Дуже важливо проявляти турботу та любов, щоб бути справді щасливим.
Козеріг
Козероги цього тижня можуть утнути кілька дурниць, тому варто добре обдумувати кожен свій крок та слово. Зараз не варто гратись з вогнем та перетворювати життя у лотерею. А от попрацювати доведеться.
Водолій
Водолії відчувають, як атмосфера свята починає покидати їхню домівку, але не варто засмучуватись, адже не за горами ваша друга улюблена пора року - літо. Тому думайте про тепло та діліться власним з тими, хто на це заслуговує.
Риби
Рибам астрологи радять припинити думати про загрози звідусіль, адже це може перерости у параною. Ви розумні та харизматичні, але так боїтесь світу, що зовсім це не показуєте. Пора змінювати ситуацію!
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