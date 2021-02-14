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Яким знакам Зодіаку варто поберегти фінанси 14 лютого
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14 лютого стане дуже сприятливим днем для покращення стосунків, а от у фінансовому плані деяким знакам Зодіаку краще обачніше поводитись зі своїм гаманцем. Астрологи розповіли, кому краще утриматись від непередбачуваних витрат та масштабних покупок.
Рак. Представникам цього знаку Зодіаку сьогодні краще утриматись від спокуси взяти у когось в борг. Розраховуйте власний бюджет та опирайтесь на нього, адже чужі гроші навряд чи вдасться незабаром повернути. До того ж, спонтанні покупки насправді не принесуть такого задоволення, як хотілося б.
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Скорпіон. Хоч як би вам не хотілося сьогодні прийняти ванну з купюр, але це не найкраща ідея. Представникам цього знаку просто подобається витрачати гроші на необдумані покупки, адже це є своєрідним варіантом відпочинку. Але насправді більшість раптових бажань щось купити зовсім невиправдані і не здатні компенсувати реального спокою без роботи.
Риби. Астрологи радять людям цього знаку сьогодні розпрощатись з усіма боргами, якщо не сповна, то хоча б частково. Це дозволить позбутись тягарців, які заважають рухатись вперед. Також не варто надто боятись витрачати кошти навіть на справді важливі речі. Чим легше ви ставитесь до фінансів, тим більше їх у вас буде.
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