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Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 15 – 21 лютого 2021 року!
Новий тиждень лютого буде доволі насиченим для більшості знаків Зодіаку, але комусь випаде нагода кардинально змінити життя. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Для Овнів новий зимовий тиждень видасться доволі активним, адже вдасться виконати навіть більше справ, аніж ви планували. Просто спробуйте менше дратуватись через дрібниці, а вільний час присвятіть собі та плануванню. Як тільки ви відчуєте прилив енергії, то спрямуйте її у правильне русло.
Телець
Тельців очікує дуже сприятливий період у житті, коли варто налаштуватись на позитивну хвилю, щоб розпрощатись з проблемами. Старайтесь не зважати на речі, які можуть засмутити, а також не сумнівайтесь у своїх силах. Ви здатні підкорити гори, достатньо трішки більше віри у себе.
Близнюки
У Близнюків настає час, коли можна буде кардинально змінити своє життя. Але для цього варто уважно зважити всі "за" і "проти". Також не зайвим буде чесно спитати у себе, чого ж вам хочеться. Від цього залежить напрямок майбутніх змін, тому не варто приміряти чужі мрії на себе.
Рак
Ракам астрологи радять цього тижня звернути увагу на атмосферу навколо вас. Можливо, саме час подумати про облаштування домівки, щоб вам було максимально комфортно там перебувати. Це дозволить навести лад і в думках, а також менше перейматись про дрібниці.
Лев
Левів очікує дуже продуктивний та активний тиждень, тому варто добре розпланувати час, щоб встигати відпочити. Якщо ви не будете робити перерви, то навряд чи зможете довго протриматись у такому ритмі. Тому не ігноруйте сигнали свого тіла про те, щоб відкласти справи хоча б на трішки.
Діва
Доволі динамічний тиждень прогнозується і для Дів, яким буде важко втримувати все під своїм контролем. Тому зайвим не буде інколи покладатись і на свою творчу сторону. Не завжди можна все передбачити, тому не варто надто близько до серця сприймати зміни.
Терези
Терези відчують цього тижня неймовірне прагнення змінити щось у своєму житті. Тому не зайвим буде трішки помріяти, а також прорахувати можливості для успіху. До того ж, вам вдасться чітко відчувати, як до вас ставляться інші. Це дозволить позбутись тих, хто лише тягне вниз.
Скорпіон
Скорпіонам у лютому пора навчитись трішки спускатись на землю і не боятись прислуховуватись до порад інших. Не завжди ви можете бути розумнішими у всьому, тому цілком нормально спілкуватись з тими, хто компетентний у певній сфері, а також турбується про вас.
Стрілець
Стрільці відчуватимуть, як близько до успіху, тож не можна збавляти темп. Не засмучуйтесь, коли щось не йде за вашими шаленими планами, адже так навіть краще. Також не варто забувати приділяти увагу своїм близьким.
Козеріг
Козероги цього тижня будуть відчувати прилив втоми від буденності, тому настав час переосмислити своє життя. Ви так близько до того, щоб нарешті наблизитись до бажаного. Але спершу потрібно визначитись з пріоритетами, а тоді вже рухатись у потрібному напрямку.
Водолій
Водоліям зараз варто зосередити увагу саме на власних бажаннях. Чи давно ви дозволяли собі просто про щось помріяти, просто відпочити без справ? Можливо, потрібно зробити перерву, щоб набратись енергії.
Риби
Рибам заборонено плисти за течією та піддаватись маніпуляціям з боку інших людей, адже ви так часто ховаєтесь від відповідальності та шукаєте прості шляхи, що просто звикли до такого життя. Настав час щось змінювати і не боятись проявити себе.
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