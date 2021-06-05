Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Яким знакам Зодіаку варто обмежити спілкування 5 червня
-
- 15
5 червня стане позитивним днем для відновлення енергії та перезавантаження. Але для цього представникам деяких знаків Зодіаку варто провести час наодинці або без активного спілкування.
5 червня багатьом людям вдасться відчути прилив натхнення та бажання діяти. Тому астрологи розповіли, кому зі знаків Зодіаку для цього необхідно відмовитись від контактів з людьми, передає ТСН. Якщо ж спілкування не уникнути, то краще обирати у співрозмовники тих, хто приносить лише хороші емоції.
І ще: Купуйте лотерейний білет: астрологи назвали найбільш везучі знаки Зодіаку
- Телець. Сьогодні таким людям захочеться вимістити на оточенні все, що накопичилось за тиждень. Тому своєрідна ізоляція дозволить врятувати стосунки від сварок та зменшити шанси на конфлікти. Дуже важливо представникам цього знаку якісно відпочити та відновити гармонію.
Кому потрібно відпочити від людей 5 червня
- Діва. Ще один знак Зодіаку, який сьогодні може перетворитись у якогось нестерпного критика. Вони настільки прагнуть тримати все під контролем, що під дією поганого настрою готові вилити на людей чимало неприємних слів. До того ж, це може бути не пов'язано з реальністю, просто їм потрібно виплескувати негатив. Тому відмова від сімейних посиденьок справді не зайва.
- Козеріг. Працьовиті люди цього знаку не звикли сидіти без діла, але на вихідних їм дуже важливо все ж зробити перерву. Ідеальним варіантом є спокій, хобі та мінімізація контактів. Краще відключити гаджети та зрозуміти, чого вам зараз бракує, а над чим у майбутньому варто попрацювати. Зайві балачки лише заважатимуть відпочити.
Читайте також: Три знаки Зодіаку, на яких чекає кар'єрний ріст у червні
Читай максимум цікавих новин у Viber
пропозиції партнерів
Новини
-
18:50Що їсти, щоб покращити сон
-
18:15Гороскоп на 6 червня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Дін Вінчестер покращав: Дженсен Еклз вразив фанатів своїм виглядом
-
17:21Блогерка "поламала" кота невидимим кормом (відео)
-
16:50Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 червня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
16:20Три способи поліпшити своє психічне здоров'я
-
15:51Сексуально і природно: Демі Роуз захопила відвертими фото (18+)
-
15:15Якби захотіла – мала б: Оля Цибульська відверто розповіла про стосунки з Дзідзьо
-
14:50Яким знакам Зодіаку варто обмежити спілкування 5 червня
-
14:18Леся Нікітюк засвітила голі сідниці у прозорому костюмі
-
13:41Цей серіал Netflix вирішив закрити одразу після першого сезону
-
13:19Олександр Зінченко і Влада Седан скоро стануть батьками: зворушливе фото
-
12:44До Всесвітнього дня навколишнього середовища: чим замінити пластик у повсякденному житті
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:17Дивіться трейлер мультика America: The Motion Picture про "іншу" історію США
-
11:43За три місяці після пологів: Ельза Госк показала тіло в бікіні
-
11:11Названі наслідки дефіциту Омега-3 в організмі
-
10:28ЗНО 2021 історія України: з'явились правильні відповіді на тести
-
10:17Вчені вперше зважили хромосому людини: результат їх вразив
-
09:47Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 червня
-
09:17Про що мріють жінки: 10 якостей впевненого в собі чоловіка
-
08:58Дивіться, як виглядає перший в історії комерційний паром на водні
-
08:31Найнадійніші авто за версією британських експертів
-
08:13Блогер побудував з коробки розкішний котячий будинок з телевізором: відео
-
16:50Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 червня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:44До Всесвітнього дня навколишнього середовища: чим замінити пластик у повсякденному житті
-
09:47Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 червня
-
08:31Найнадійніші авто за версією британських експертів
- 04 червня
-
20:49Учені назвали 5 видів відносин кота з господарем: перевірте, які у вас
-
18:33Дієтологиня розповіла, як схуднути без підрахунку калорій
-
14:30Аспірин, оцет і цукор: як продовжити життя троянд у вазі
-
12:16Три знаки Зодіаку, на яких чекає кар'єрний ріст у червні
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 червня
-
07:17Перегляньте свій раціон і ще 4 прості способи підвищити гормон щастя
- 03 червня
-
20:20Коли люди почуваються найрозкутіше і хочуть сексу: результати дивують
-
17:42Не Траволта та Л. Джексон: кого хотів бачити Тарантіно у Кримінальному чтиві
-
13:21ТОП 5 знаків зодіаку, яким найбільше пощастить у червні
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 червня
-
07:19Авокадо проти бананів: експерти розповіли, який фрукт корисніший
- 02 червня
-
19:40Спокуслива модель заробляє на схожості з Кендалл Дженнер (18+)
-
17:5210 найпотужніших Android-смартфонів травня за версією AnTuTu: рейтинг
-
15:17Пісня Go_A стала першим в історії україномовним хітом, який потрапив у чарт Billboard
-
11:53Коли людина вважається повністю вакцинованою: відповідь МОЗ
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 червня
-
07:29Не підведуть: названі автомобілі, які ламаються найрідше
- 01 червня
-
21:51Сексологиня склала рейтинг найпоширеніших травм під час сексу
-
17:30Меми про літо, які змусять сміятись і плакати (фото)
-
14:33Знайдіть матусю: цю красуню плутають з її донькою (відео)
-
12:19ТОП 5 найкращих серіалів весни 2021, як ви могли пропустити