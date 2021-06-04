Купуйте лотерейний білет: астрологи назвали найбільш везучі знаки Зодіаку

Про когось кажуть: народився із золотою ложкою в роті, а когось регулярно називають 33 нещастя. Цікаво, але везіння багато в чому залежить від зодіакальної приналежності.

Скорпіон

Доля настільки щедро обдарувала їх всілякими талантами, що їм везіння в принципі не потрібне, але і воно у них є. Завдяки щасливим випадкам представники цього знака Зодіаку постійно опиняються в потрібному місці в потрібний час, тому у них не бракує можливостей для реалізації прихованого в них потенціалу, пише zodiacfire.

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Лев

Самозакохані Леви ніколи не будуть нічого терпіти. Вони знають, чого варті і зроблять все, щоб добитися цього. Вони з легкістю кинуть обридлу роботу і закінчать непотрібні стосунки. Вони будуть змінювати своє життя до того, поки воно не досягне такого рівня, як вони того хочуть.

Козеріг

Везіння Козерогів – це щось! Іноді створюється враження, що Доля і Фортуна спеціально кидають їм під ноги різноманітні скарби, причому роблять це в прямому сенсі слова. Представники цього знака Зодіаку регулярно знаходять на вулиці ювелірні прикраси з дорогоцінними каменями, великі купюри і гаманці...

Водолій

Водолії живуть за принципом "Хочеш отримати, вмій відпускати". Поки інші роблять все, щоб досягти успіху, проходячи кожну сходинку, Водолії думають про глобальне. Посади, гроші, успіх і любов самі йдуть до них в руки.

Удача / billiejokonze

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