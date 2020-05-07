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Яким знакам Зодіаку у травні пощастить в коханні
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Травень принесе не лише весняне тепло, а й позитивні зміни у життя багатьох людей. Астрологи розповіли, кому ж найбільше пощастить в особистому житті в останній місяць весни.
Телець. Ось хто надто зайнятий власною роботою та заробітком і не має вдосталь часу для особистого щастя. Але цього місяця Тельцям доведеться трішки пожертвувати власним лідерством, аби поділяти почуття з близькою людиною.
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Дружні стосунки можуть перерости у дещо значно більше. Тож не дивуйтесь, якщо раптово захочеться нових емоцій та вражень. Чудовий період для оновлення гардеробу
Терези. Ось чиє розмірене життя також зміниться у травні, адже у нього увірветься кохання. Це може бути нова закоханість або ж знову запалають давні почуття. У будь-якому випадку це все на користь. Головне зараз - втримувати спалахи почуттів, а у решті справ можна не перейматись. Любов додасть натхнення та позитивно вплине і на інші сфери життя.
Риби. На людей цього знаку очікується нова молодість за любовними відчуттями. Ви вже маєте достатній багаж досвіду у романтичних справах, тож зумієте не повторити давніх помилок у нових стосунках. Зараз важливо трішки знизити планку свого егоїзму та не ігнорувати можливість побути разом.
Скорпіон. У ще одного гордовитого знаку знову активізується особисте життя. Можлива зустріч з людиною, яку ви так довго чекали. Нові глибокі почуття настільки переповнюватимуть, що захочеться кричати про них на весь світ. Але варто пам'ятати, що щастя любить тишу. Тому краще не відкривати свої думки оточенню, а також не перегинати з ревністю. Це дозволить досягнути гармонії у стосунках.
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