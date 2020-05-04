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Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 травня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 4 – 10 травня!
Більшості представників знаків Зодіаку вже добряче набрид карантинний режим, тому пора щось змінювати. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 4 – 10 травня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
В Овнів новий травневий тиждень відзначиться особливими успіхами, якщо вони не будуть лінуватись та ставитимуть перед собою конкретні цілі. Пора визначитись, чого ви хочете, і йти до цього усіма силами. Звісно ж, про відпочинок не варто забувати, але він має бути заслуженим.
Телець
У Тельців новий весняний тиждень пролетить доволі легко та спокійно. У вас все вдаватиметься без надмірних зусиль, а також знайдеться час для втілення давніх мрій. Заряджайтесь гарним настроєм та не звертайте увагу на дрібний негатив. Ви можете значно більше з правильним налаштуванням.
Близнюки
Близнюкам цього тижня випаде нагода випробувати свої сили у чомусь новому. І це вам тільки до душі, адже останнім часом бракувало якого режиму та темпу. Однак не варто братись за всі справи водночас, якщо ви не плануєте дуже швидко втомитись. Пам'ятайте про рівновагу у всьому.
Рак
У Раків зараз починається дуже продуктивний період, тому важливо використати свої ресурси сповна. У вас є чимало крутих ідей, які давно прагнуть стати не лише думками. Тому складайте список маленьких цілей на шляху до великої мрії. Все вдасться!
Лев
Левам цього тижня не варто очікувати значних змін, адже ваш темп життя вас влаштовує. Звісно ж, якщо хочеться чогось новенького, то не варто собі у цьому відмовляти. Також не забувайте тішити маленькими приємностями і своїх близьких.
Діва
Дівам зараз важливо ставити на перше місце себе. І це стосується всіх сфер життя, адже ви часто нехтуєте власними часом, нервами та вподобаннями, аби догодити іншим. Це не найкраща стратегія для саморозвитку та комфорту.
Терези
Терези цього тижня сповнені натхнення та енергії, тож важливо не втратити такий заряд. Всюди бувають маленькі труднощі, але вам вдасться їх подолати. Зберігайте спокій, гарний настрій і ставте перед собою нові цілі, адже жодна вершина не зможе вас зупинити.
Скорпіон
Скорпіони зараз потребують хоча б трішки компліментів та визнання, але напрошуватись на це не варто. Ваша корона давно вам мала, тому пора вивчати щось нове та показувати себе справами, а не розповідями. Пора розширювати світогляд.
Стрілець
Стрільців очікує легкий та позитивний тиждень, якщо вони припинять шукати негатив там, де позитиву значно більше. Зосередьтесь на своїх цілях та рухайтесь до них. Ви можете досягнути вершин за короткий час, але чомусь перекидаєте відповідальність на інших.
Козеріг
Козерогам цього тижня випаде нагода не лише дізнатись щось нове про власне життя, а й відпочити. Чому б не скористатись таким шансом? Саме з паузами у вас проблеми, адже ви відчуваєте бажання негайно щось зробити, і це не найкраще на вас позначається. Тому вчіться розслаблятись без роботи.
Водолій
Водоліїв цього тижня можуть потішити приємні несподіванки, тож не плануйте свої дні надто активно. Зараз у вашому житті є майже все, що потрібно для радості, тому не забувайте ділитись хорошим і з оточенням. Чудовий період для вивчення чогось нового.
Риби
У Риб все йде за течією, як би каламбурно це не звучало. Але чи не пора б обрати свій напрям, а не дослухатись до інших. Нехай це питання допоможе вам визначитись з пріоритетами у житті. Якщо вас щось не влаштовує, то ви здатні це змінити.
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