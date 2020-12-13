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Яким знакам Зодіаку сьогодні варто присвятити час домівці
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Наближення свят змушує людей проводити все більше часу за роботою, а тим часом у домі може бракувати затишної атмосфери. Астрологи розповіли, яким знакам Зодіаку варто змінити ситуацію вже 12 грудня.
13 грудня трьом знакам Зодіаку краще зайнятись порядком та облаштуванням у помешканні, адже це принесе ще й хороший настрій.
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Рак. Представники цього знаку й так полюбляють створювати особливу атмосферу у своїй домівці, але сьогодні це вдасться краще, аніж завжди. Пора готуватись до свят, тож можна влаштувати генеральне прибирання та нарешті прикрасити гірляндами все, що тільки можна. Час для того, щоб навести лад і в думках, і навколо.
Терези. Ще одні поціновувачі естетики у своєму домі, яким просто необхідні прикраси взимку. Вам вдається поєднувати мінімалізм зі святковою атмосферою, а сьогодні саме той день, коли креатив допоможе втілити навіть найнеочікуваніші ідеї.
Водолій. Людям цього знаку дуже хочеться, щоб навколо завжди панував порядок, а зараз сприятливий період для того, щоб облаштувати своє життя так, як ви того бажаєте. Якщо ж у вас досі немає ялинки, а вдома не пахне мандаринками, то це пора змінювати!
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