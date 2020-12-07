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Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 7 – 13 грудня!
Новий тиждень грудня буде дуже активним та святковим для більшості знаків Зодіаку, а комусь навіть випаде нагода зробити перерву на відпочинок. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 7 – 13 грудня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Для Овнів новий тиждень зими стане справжнім натхненням рухатись лише вперед, але не варто забувати про те, що потрібно якось відновлювати енергію. Тому спробуйте оптимізувати свій час так, щоб і якісно попрацювати, і відпочити. Попереду у вас чимало приємних пригод.
Телець
Для Тельців новий грудневий тиждень пролетить майже непомітно, адже у вас чимало справ, які зовсім не хочуть вас відпускати. Але й це мине, тому важливо зберігати гарний настрій та не брати близько до серця те, що не повинно вас стосуватись.
Близнюки
Близнюкам астрологи радять менше витрачати гроші на речі, які не приносять їм задоволення. Настав період, коли ви вважаєте, що підняти настрій може лише якась покупка, але потім шкодуєте про це. Тому, якщо вже й бажаєте позбутись фінансів, то краще робіть подарунки близьким.
Рак
У Раків цього тижня очікуються справді яскраві зимові дні, які будуть перевчені вдачею та натхненням. Тому не соромтесь проявляти себе та свої уміння, адже ви здатні підкорити будь-яку вершину та схопити будь-яку зіроньку з неба. Настав час сяяти!
Лев
У Левів попереду тиждень, коли варто максимально відволікатись від всіх можливих негативних моментів, тому займайтесь лише тим, що приносить вам задоволення, а також намагайтесь менше думати про "якби". Вам буде щастити у стосунках та у шопінгу, але не варто робити поспішних масштабних покупок.
Діва
Дівам цього тижня важливо звернути увагу на себе, власні бажання та самопочуття, а вже тоді думати про інших. Ви надто сильно хочете допомогти всім, через що страждаєте. Неможливо бути для всіх рятівником, важливо врятувати себе.
Терези
Терезів очікує дуже продуктивний та сонячний тиждень, адже ваш рівень натхнення вражає, а продуктивність сягає максимуму. Але в такому ритмі дуже важливо знаходити час для відпочинку, тому не втрачайте нагоду, якщо вона випаде.
Скорпіон
Скорпіонам цього зимового тижня варто уникати енергетичних вампірів, а також людей, які викликають далеко не приємні емоції. Ваша харизматичність змушує саме таких часто вештатися навколо, а це не позитивно позначається на вашому самопочуттю. Не ставайте одним з ним, зберігайте шматочок щастя всередині
Стрілець
Для Стрільців цей тиждень стане чудовим шансом налагодити всі особисті справи, тому постарайтесь докласти максимум зусиль, якщо справді вважаєте свої стосунки важливими. В інших сферах життя все буде стабільно, а у фінансах можливі позитивні зрушення.
Козеріг
Козероги настільки поспішають жити, що інколи це бажання грає з ними у злий жарт. Тому цього тижня астрологи радять доволі поступово діяти, особливо, якщо йдеться про романтичну сферу. Своєю активністю ви можете відлякати щирих та прекрасних людей.
Водолій
Водоліям астрологи рекомендують цього тижня дуже обачно підбирати слова та діяти, адже навколо можуть з'явитись люди, які люблять все ускладнювати. Тому краще кілька разів обдумати стратегію, аніж потім картати себе за не найприємнішу ситуацію. У будь-якому випадку, поряд є й ті, хто завжди підтримають.
Риби
Хоч початок тижня для Риб і не буде найбільш сонячним, але грудень взагалі стане яскравою смугою у їх житті. Більше мрійте, більше дійте та не бійтесь показувати свої справжні емоції. Ви заслуговуєте значно більше, аніж думаєте!
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