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Гороскоп на 13 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на сьогодні українською мовою - фото 1
Гороскоп на сьогодні українською мовою

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 13 грудня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні зорі та планети рекомендують чекати позитивних результатів у щоякнайближчому часі. На важливі питання будуть дані відповіді, гарантії отримані, сумніви вирішаться. Ви будете винагороджені за ваші зусилля.

І ще: День ангела у грудні 2020: календар іменин, кого вітати цього місяця

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 13 грудня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 13 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435865

Овни, навіть якщо сьогодні є проблеми, на які все вказує, ви знаєте, як з ними впоратися. Якщо є протистояння, ваша майстерність, сила і сміливість зроблять вас грізним противником.

Телець

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Тельці, сьогодні ви сліпо рухаєтеся до вашої мети, помиляючись і запинаючись. Зараз прийшов час, коли успіх і розуміння вам гарантовані. Не бійтеся. Вхопіться за цю можливість обома руками. Якщо ви відкладаєте рішення, якщо вагаєтесь, рідкісна можливість у вашому житті може вислизнути з ваших рук.

Близнюки

Гороскоп на 13 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435866

Близнюки, сьогодні будьте впевнені, що ви на правильному шляху. Не важливо, що досі результати були негативними, фактично ви вже зробили правильний вибір щодо вашого власного життя і життя інших людей, яких може торкнутися ваш вибір.

Рак

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Раки, сьогодні ви демонструєте надто велику обережність і в результаті втратите те, що сподівалися отримати. В цьому випадку причина не в тому, що ви не бачите гарного, а в тому, що ви занадто нерішучі, занадто невпевнені в собі або у власній цінності, або занадто сором'язливі, щоб зробити перший крок. Але не зробивши цей крок, ви ризикуєте втратити все, над чим так довго працювали та на що сподівалися.

Лев

Гороскоп на 13 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435872

Леви, є зручне в практичних прогнозах тлумачення: обговорюване питання не настільки важливе, як здається, а вжиті заходи відкриють справжню цінність, зменшать важливість, після чого ви зможете перемкнутися на щось інше. Зробіть перший крок і ви побачите, що ситуація не настільки жахлива, як здавалося на відстані. У будь-якому випадку успіх попереду. Досягнете ви його чи ні, залежить від вас.

Діва

Гороскоп на 13 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435873

Діви, перед вами випробування на витривалість. Якщо ваша воля сильніше волі противника, ви виживете і переможете. Якщо ні – кінець вашим мріям. Сила духу – ваш ключ до перемоги. Не піддавайтеся розпачу.

Терези

Гороскоп на 13 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435869

Терези, ваш настрій впливає на ваш погляд на ситуацію. Ви, ймовірно, бачите тільки невдачі та не помічаєте досягнень. Якщо ви побачите гарну сторону в тому, що маєте, у вас з'явиться можливість домогтися щастя. Від вас залежить, будете ви щасливі чи ні.

Скорпіон

Гороскоп на 13 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435868

Скорпіони, причина ваших нещасть в тому, що ви навмисно (нехай навіть несвідомо) погоджуєтеся, ніби ваше невдоволення і розчарування справедливі. Ви вибираєте найгірше і відкидаєте все позитивне. По суті, ви шкодите собі, намагаючись дошкулити іншому.

Стрілець

Гороскоп на 13 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435875

Стрільці, сьогодні вам можуть зробити цінний подарунок або це буде премія. Намагайтеся зберігати спокійний стан душі. Можна зробити подарунок коханій людині, він буде вдалий. Покупки дітям і родичам теж вельми сприятливі.

Козеріг

Гороскоп на 13 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435870

Козероги, щастя і здійснення бажань вас давно чекають. Як і раніше чекають. Все залежить тільки від вас. На заваді – нерішучість, нездатність змусити себе думати про важливі питання. Іноді це віщує зміну оточення, викликану вашим бажанням уникнути цих питань. По суті, ви тікаєте, замість того щоб працювати над ситуацією.

Водолій

Гороскоп на 13 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435874

Водолії, ви можете змінитися і приручити свої страхи, якщо будете твердо вірити, що ви сильніше. Сильний ворог може бути переможений, якщо у вас є впевненість в собі та воля до перемоги. Ви йдете шляхом духовного вдосконалення. Щоб досягти мети, ви повинні подолати або приборкати ниці пристрасті та змусити їх здатися.

Риби

Гороскоп на 13 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435867

Риби, сьогодні внутрішня сила необхідна для подолання перешкод, що постали на вашому шляху. Грубу силу перемагає лагідна сила, отже скоріше, сила духу пересилює фізичну силу. Майже у всіх легендах про людей, які перемогли грізне чудовисько, будь то лев, дракон або хтось ще, перемога здобувалася правотою, внутрішньою стійкістю і вірою в Бога, а не міццю.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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