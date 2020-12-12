На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 13 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 6
Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 13 грудня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зорі та планети рекомендують чекати позитивних результатів у щоякнайближчому часі. На важливі питання будуть дані відповіді, гарантії отримані, сумніви вирішаться. Ви будете винагороджені за ваші зусилля.
І ще: День ангела у грудні 2020: календар іменин, кого вітати цього місяця
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 13 грудня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, навіть якщо сьогодні є проблеми, на які все вказує, ви знаєте, як з ними впоратися. Якщо є протистояння, ваша майстерність, сила і сміливість зроблять вас грізним противником.
Телець
Тельці, сьогодні ви сліпо рухаєтеся до вашої мети, помиляючись і запинаючись. Зараз прийшов час, коли успіх і розуміння вам гарантовані. Не бійтеся. Вхопіться за цю можливість обома руками. Якщо ви відкладаєте рішення, якщо вагаєтесь, рідкісна можливість у вашому житті може вислизнути з ваших рук.
Близнюки
Близнюки, сьогодні будьте впевнені, що ви на правильному шляху. Не важливо, що досі результати були негативними, фактично ви вже зробили правильний вибір щодо вашого власного життя і життя інших людей, яких може торкнутися ваш вибір.
Рак
Раки, сьогодні ви демонструєте надто велику обережність і в результаті втратите те, що сподівалися отримати. В цьому випадку причина не в тому, що ви не бачите гарного, а в тому, що ви занадто нерішучі, занадто невпевнені в собі або у власній цінності, або занадто сором'язливі, щоб зробити перший крок. Але не зробивши цей крок, ви ризикуєте втратити все, над чим так довго працювали та на що сподівалися.
Лев
Леви, є зручне в практичних прогнозах тлумачення: обговорюване питання не настільки важливе, як здається, а вжиті заходи відкриють справжню цінність, зменшать важливість, після чого ви зможете перемкнутися на щось інше. Зробіть перший крок і ви побачите, що ситуація не настільки жахлива, як здавалося на відстані. У будь-якому випадку успіх попереду. Досягнете ви його чи ні, залежить від вас.
Діва
Діви, перед вами випробування на витривалість. Якщо ваша воля сильніше волі противника, ви виживете і переможете. Якщо ні – кінець вашим мріям. Сила духу – ваш ключ до перемоги. Не піддавайтеся розпачу.
Терези
Терези, ваш настрій впливає на ваш погляд на ситуацію. Ви, ймовірно, бачите тільки невдачі та не помічаєте досягнень. Якщо ви побачите гарну сторону в тому, що маєте, у вас з'явиться можливість домогтися щастя. Від вас залежить, будете ви щасливі чи ні.
Скорпіон
Скорпіони, причина ваших нещасть в тому, що ви навмисно (нехай навіть несвідомо) погоджуєтеся, ніби ваше невдоволення і розчарування справедливі. Ви вибираєте найгірше і відкидаєте все позитивне. По суті, ви шкодите собі, намагаючись дошкулити іншому.
Стрілець
Стрільці, сьогодні вам можуть зробити цінний подарунок або це буде премія. Намагайтеся зберігати спокійний стан душі. Можна зробити подарунок коханій людині, він буде вдалий. Покупки дітям і родичам теж вельми сприятливі.
Козеріг
Козероги, щастя і здійснення бажань вас давно чекають. Як і раніше чекають. Все залежить тільки від вас. На заваді – нерішучість, нездатність змусити себе думати про важливі питання. Іноді це віщує зміну оточення, викликану вашим бажанням уникнути цих питань. По суті, ви тікаєте, замість того щоб працювати над ситуацією.
Водолій
Водолії, ви можете змінитися і приручити свої страхи, якщо будете твердо вірити, що ви сильніше. Сильний ворог може бути переможений, якщо у вас є впевненість в собі та воля до перемоги. Ви йдете шляхом духовного вдосконалення. Щоб досягти мети, ви повинні подолати або приборкати ниці пристрасті та змусити їх здатися.
Риби
Риби, сьогодні внутрішня сила необхідна для подолання перешкод, що постали на вашому шляху. Грубу силу перемагає лагідна сила, отже скоріше, сила духу пересилює фізичну силу. Майже у всіх легендах про людей, які перемогли грізне чудовисько, будь то лев, дракон або хтось ще, перемога здобувалася правотою, внутрішньою стійкістю і вірою в Бога, а не міццю.
Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:16Гороскоп на 13 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:525 крутих ідей, як облаштувати маленьку кухню
-
17:20Наймолодша мільярдерка світу засвітила апетитну фігуру у крихітній сукні (фото)
-
16:41Чому не можна кип'ятити воду 2 рази
-
16:19Дівчина повторила челендж з туалетним папером, але все пішло не так (відео)
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
15:46Forbes з'ясував, в якій країні живуть найбільш щедрі люди
-
15:21Тест на особистість у картинці: яка ваша найкраща риса
-
14:45Як обрати якісну штучну ялинку: 5 порад
-
14:22Не комод, а оптична ілюзія: фото меблів здивувало мережу
-
13:44Єлизавета II перетворилася на ляльку Барбі: яскраві фото
-
13:18Спокуслива чеська біатлоністка знялася для Playboy: гарячі фото
-
12:50Привітання з Днем ангела Андрія 2020: вірші, смс і проза з іменинами
-
12:12Як взимку вберегтися від сніжної хвороби: дієві поради
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:43В Англії сімейна пара знайшла скарб у себе в дворі: фотофакт
-
11:17Крістіан Бейл зіграє лиходія в новому фільмі Marvel
-
10:42Ешлі Грем оголила груди у фотосесії для Vogue: гарячі кадри
-
10:12Як приготувати різдвяний домашній глінтвейн: класичний рецепт
-
09:49Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 грудня
-
09:22Чому варто полюбити авокадо
-
08:46На дорогах України посилять швидкісний контроль: що важливо знати
-
08:19Погода в Україні 12 грудня: ожеледиця та штормове попередження
- 11 грудня
-
21:5116-річна дочка Хайді Клум прикрасила модний глянець
-
21:2312 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
15:21Тест на особистість у картинці: яка ваша найкраща риса
-
12:12Як взимку вберегтися від сніжної хвороби: дієві поради
-
09:49Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 грудня
- 11 грудня
-
20:20Чому не варто займатися сексом в автомобілі взимку
-
18:44Холостячка 2020: дивитись онлайн, хто покинув реаліті у 8 випуску
-
15:42Білл Гейтс порадив 5 книг "кепського" 2020 року
-
12:20Простий тест у картинці розкриє проблеми в особистому житті
-
08:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 грудня
-
07:51Марсохід Curiosity зробив нові фотографії Червоної планети
- 10 грудня
-
21:1311 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:40Кришталеві візерунки: зустрічайте Різдво та Новий рік з новими українськими піснями
-
15:19В Італії запалили найбільшу новорічну ялинку у світі: вражаючі кадри
-
11:21YUNA 2021: оприлюднено список номінантів музичної премії
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 грудня
-
07:18Погода в Україні 10 грудня: потепління та мокрий сніг
- 09 грудня
-
20:52Як змінювалася найкрасивіша жінка світу Белла Хадід: фото 18+
-
19:18Сексуальні та розкуті: найгарячіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
17:11Найпопулярніші серіали 2020 року: представлено рейтинг за версією IMDb
-
14:20AirPods Max: характеристики та ціна нових бездротових навушників від Apple
-
11:24Скільки людей не хочуть повертатись до роботи в офісі: нове дослідження
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 грудня
-
07:18Погода в Україні 9 грудня: від денних морозів до штормового вітру
- 08 грудня
-
21:45ДИНАМО ▶ ФЕРЕНЦВАРОШ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи
-
18:40Спіймати Кайдаша, Zoom та як зробити все добре: що шукали українці в Google у 2020 році
-
16:50У Києві завершили реконструкцію розв'язки, яку ремонтували майже 12 років: фото