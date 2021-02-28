Яким знакам Зодіаку не варто довіряти чужим словам 28 лютого

28 лютого стане дуже сприятливим днем для завершення всіх давніх справ, а деяким знакам Зодіаку доведеться скласти тест на довіру, адже оточення може поділитись з ними далеко не правдивими новинами. Астрологи розповіли, кому сьогодні краще не вірити у все, що кажуть інші.

Телець. Представники цього знаку Зодіаку завжди вважають, що тільки вони мають рацію у певних справах, але навіть такі люди інколи дозволяють собі проявити ще ту наївність.

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Однак сьогодні це може обернутись проти них, адже далеко не всі люди бажають вам добра. Тому краще не погоджуйтесь на авантюри та не піддавайтесь на вмовляння інших.

Діва. Ще один знак Зодіаку, який відзначається впертістю та бажанням контролювати все навколо. Звісно ж, це вдається не завжди, тому і в Дів бувають моменти, коли вони втрачають пильність. Це може зіграти на руку шахраям та людям, які бажають щось від них отримати. Тому представникам цього знаку не варто приймати поспішних рішень, краще перенести їх на інших день.

Водолій. Такі люди звикли змінювати свою точку зору по сто разів на хвилину, намагаючись встигнути за свіжими думками. Тому не дивно, що важливі рішення можуть змінюватись у них доволі часто. Сьогодні ж не варто дослухатись до чужих думок у тих справах, які прямо стосуються вашого життя. Поради оточення навряд принесуть бажаний результат, але можуть залишити негативний осад.

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