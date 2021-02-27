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Гороскоп на 28 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 28 лютого 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні варто уникати зайвої впевненості в собі та своєму становищі. Будьте милі, просіть поради, зустрічайтеся з друзями – це спрацює на перспективу.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 28 лютого 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, ви ненавидите будь-який тиск і суворі вказівки. Але зараз вам потрібно йти шляхом, який вкажуть близькі люди. Саме він приведе вас до бажаного успіху.
Телець
Тельці, сьогодні на роботі представники цього знаку зодіаку, що відрізняється ідеалізмом, винахідливістю та оригінальністю можуть здатися зарозумілими та відчуженими.
Близнюки
Близнюки, уважно стежте за тим, що і як ви говорите. Прислухайтеся до порад близьких. Працюйте без поспіху, заздалегідь продумуйте всі кроки та не ризикуйте даремно. Намагайтеся більше спілкуватися – будь-які контакти зараз сприятливі та принесуть добрі результати.
Рак
Раки, у матеріальному плані все стабільно. Доходи залишаться на тому ж рівні, а витрати будуть помірними. Така ситуація допоможе зберегти грошовий баланс. Всі рішення, пов'язані з фінансами, необхідно добре обмірковувати.
Лев
Леви, у цей зимовий час може настати депресія. Проявляйте поблажливість і терпіння. Постарайтеся уникати конфліктів і негативних емоцій. Якщо є можливість, проведіть вільний час на природі.
Діва
Діви, ваш обранець, зачарувати якого вам так сильно хочеться, буде поводитися досить стримано. Буде створюватися враження, що він вами не дуже цікавиться. Але не варто падати духом. Почуття цієї людини ховаються за зовнішньою холодністю.
Терези
Терези, живіть одним днем і не дозволяйте завищеним очікуванням управляти вами. Здоров'я більшою мірою залежить від душевного настрою. Події цього періоду є відбитком людських комплексів і вчинків. Необхідно контролювати свої думки.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні в середині дня місячні ритми можуть торкнутися хребта, тазостегнової частини та вен. Намагайтеся уникати травм, віддавайте перевагу продуктам і препаратам, що містять кальцій і фосфор.
Стрілець
Стрільці, пам'ятаєте казку про Ємелю та чарівну щуку? Зараз Ємеля – це ви. Не витрачайте зусиль, не вставайте з грубки, нехай все йде само собою. І прийде куди треба.
Козеріг
Козероги, в особистому житті, чиї стосунки зав'язалися недавно, не варто будувати будь-яких планів: вони можуть порушуватися з найнесподіваніших причин. Причини можуть ховатися в невпевненості партнера в собі, або він просто не хоче квапити події.
Водолій
Водолії, сьогодні до кінця дня якесь спірне питання буде вирішено на вашу користь. Не висловлюйте радості прилюдно, інакше колеги подумають, ніби ви зловтішаєтеся. Відсвяткуйте успіх за межами офісу, з друзями та родичами.
Риби
Риби, ваша схильність йти проти умовностей може сильно віддалити вас не тільки від колег, а й від абстрактного “людства”, якому ви все ж бажаєте допомогти. Постарайтеся не чинити тиску. Дайте собі трохи часу придивитися і звикнути.
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