Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Яким знакам Зодіаку не варто багато говорити 18 квітня
-
- 56
18 квітня стане особливим днем для відновлення сил та енергії, але деяким людям сьогодні краще уникати зайвих розмов. Астрологи розповіли, яким знакам Зодіаку варто обдумувати кожне слово у цей день.
18 квітня для багатьох людей стане останнім шансом відпочити перед новим робочим тижнем. Але для цієї трійки знаків Зодіаку день буде вдалим лише за умови, що вони будуть обачними з усім, що говорять, передає ТСН.
І ще: Гороскоп на 18 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- Близнюки. Представники цього знаку без зусиль можуть знайти підхід до кожного, адже їхнє красномовство заворожує. Але сьогодні більшість балачок будуть або безглуздими, або шкідливими для вашого ж майбутнього. Тому краще не лише не говорити зайвого, а й уникати надто серйозних тем.
- Терези. Хоч таких людей і можна назвати мудрими та спокійними, але інколи і в них виникає бажання потеревенити. Сьогодні буде саме такий день, тому краще уникати гострих тем і намагатись не розповісти всьому світу, що у них на душі та у планах.
- Козеріг. Дуже вперті представники цього знаку Зодіаку можуть добряче зіпсувати собі життя, якщо будуть брати участь в активних перепалках. Щоб не постраждали ваші принципи та настрій, краще відмовчуватись, а не намагатись всіх переконати у власній правоті.
Читайте також: Життя цих знаків Зодіаку різко зміниться наприкінці весни
Читай максимум цікавих новин у Viber
пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини
-
14:21Сходи з пекла: найгірші витвори дизайнерів, на які боляче дивитись
-
13:55Сексуальна тренерка Ана Чері захопила фото у спідньому (18+)
-
13:20Як правильно зберігати яйця: фермер здивував мережу поясненням (відео)
-
12:57Вакцинація від коронавірусу в Україні: коли всі охочі зможуть зробити щеплення
-
12:26The Offspring нарешті випустили альбом Let the Bad Times Roll: слухайте всі пісні онлайн
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
11:57Кіт отримав власну кімнату, яка здивувала мережу (фото)
-
11:28Яким знакам Зодіаку не варто багато говорити 18 квітня
-
10:57Зваблива Демі Роуз показала гарячі фото майже без одягу (18+)
-
10:26Як уникнути похмілля: 4 прості поради, які не підведуть
-
09:56Погода в Україні 18 квітня: прогноз на неділю
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 квітня
-
08:45Ось так виглядатиме Honda Civic нового покоління
-
08:214 поради, які допоможуть схуднути за допомогою ходьби
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
- 17 квітня
-
21:49Жінки розповіли, скільки повинен тривати ідеальний секс: цікаве дослідження
-
21:22Зовсім не ТОПова: експерти DxOMark оцінили камери Xiaomi Mi11
-
20:4818 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:21Архітектор намалював нові обкладинки для Гаррі Поттера: вони вам сподобаються
-
20:00Ліпсінк Батл 7 випуск: дивіться суперфінал пародійного шоу
-
19:48Audi анонсувала новий загадковий електромобіль сімейства e-tron
-
19:19На рідному ринку смартфонів новий лідер: Xiaomi не вдалося потрапити у ТОП 3
-
18:45МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 11 випуск кулінарного шоу
-
18:21Чому дружити з колегами по роботі – не найкраща ідея: 5 причин
-
17:49Гороскоп на 18 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:57Вакцинація від коронавірусу в Україні: коли всі охочі зможуть зробити щеплення
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 квітня
-
08:214 поради, які допоможуть схуднути за допомогою ходьби
- 17 квітня
-
21:49Жінки розповіли, скільки повинен тривати ідеальний секс: цікаве дослідження
-
18:21Чому дружити з колегами по роботі – не найкраща ідея: 5 причин
-
15:14Життя цих знаків Зодіаку різко зміниться наприкінці весни
-
12:13У мережі показали найкращі знімки за версією World Press Photo 2021
-
09:48Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 квітня
-
08:137 популярних продуктів, які можуть стати причиною появи целюліту
- 16 квітня
-
21:49Як різні види алкоголю впливають на твоє сексуальне життя
-
18:24Що таке епістемічне виснаження та як з ним боротися: поради експертів
-
15:20Дивовижні властивості лайма, про які варто знати
-
12:16Три ситуації, коли водій, який ударив машину ззаду, не винен
-
10:19KAZKA – М'ята: слухайте нову магічну пісню українського гурту
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 квітня
-
07:48Учені розповіли, чому особливо важливо регулярно їсти овочі та фрукти
- 15 квітня
-
21:50Вже не гидке каченя: ефектні перевтілення людей, які надихають
-
18:5020 блискучих ідей організації і зберігання речей у ванній кімнаті
-
14:50Психологічний тест у картинці: як ви насправді ставитесь до людей
-
12:24Як змусити людей погоджуватись: блогер розкрив лайфхак від ФБР
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 квітня
-
07:22Експерти назвали головні переваги регулярного катання на велосипеді
- 14 квітня
-
21:4910 найпопулярніших секс-поз: опитування, яке покращить твоє інтимне життя
-
18:52Станьте кращою версією себе вчорашнього: як розвинути 4 ключові якості лідера
-
15:304 ідеальні серіали для весни, які варто подивитись