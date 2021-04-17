На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 18 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 15
Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 18 квітня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні, якщо постанете перед труднощами, не звертайте зі шляху. Можливо, в якийсь момент вам захочеться все кинути та ніколи не повертатися до задачі, яка зараз не по зубах. Це буде помилкою, яку в майбутньому ви собі не раз пригадаєте. А тому – боріться! Легкої дороги не буде, зате результат вас порадує.
І ще: Гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 18 квітня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козоріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, з'явиться шанс зав'язати нові стосунки. Найімовірніше, ви оберете того, кого давно і добре знаєте. Крім того, не слід демонструвати інтерес до того, хто вам явно не симпатизує, в надії завоювати його прихильність. Сімейні пари, в яких останнім часом пробігає холодок, знайдуть колишнє взаєморозуміння, зросте ступінь довіри один до одного. Ще більшому зближенню з другою половинкою посприяють зустрічі з друзями: піднесений настрій підбадьорить вас.
Телець
Тельці, у цей період можуть дати про себе знати проблеми, пов'язані з суглобами та хребтом. Помірні фізичні навантаження, вітаміни, що містять кальцій, і, звичайно ж, в першу чергу, відвідування лікаря, допоможуть вам полегшити стан.
Близнюки
Близнюки, остерігайтеся протягів і переохолодження, одягайтеся по погоді. Постарайтеся лягати спати та прокидатися в один і той же час, не пропускайте приймання їжі, займайтеся спортом. Заспокійливий чай, пінна ванна, відвідування басейну допоможуть вам зняти нервову напругу і ваш стан нормалізується.
Рак
Раки, у сфері особистого життя ті представники знаку, у яких немає поки пари, будуть кокетувати та фліртувати, намагаючись в кожному новому знайомому розгледіти другу половинку. Однак, не варто вам витрачати час на людину, яка при першій же зустрічі повідомить, що не вільна.
Лев
Леви, стосовно питань здоров'я ви станете надто недовірливі. Зменште кількість передач, які ви переглядаєте, а також читання літератури на медичну тематику, щоб зайвий раз не розбурхувати свою уяву. Якщо відчуєте себе погано, не панікуйте, не приписуйте собі страшні діагнози.
Діва
Діви, пам'ятайте, випробування даються не просто так – проходячи через них, ми стаємо більш досвідченими, мудрішими, сильнішими. Не біжіть і не намагайтеся сховатися від випробувань. Ймовірно, ви "засиділися" в зоні власного комфорту, необхідно виходити з неї – ось тоді й почнуться зміни, про які ви мрієте.
Терези
Терези, у цей день утримайтеся від будь-яких оцінок. Позиція в такому випадку – це нейтральна позиція, яка вбереже вас від неприємних наслідків. Настрій обіцяє бути хорошим. А фізичне самопочуття буде прямо залежати від вміння дотримуватися правильного режиму дня.
Скорпіон
Скорпіони, у фінансових справах ви будете схильні до зайвого неспокою. Ви добре вмієте вести грошові справи інших, але самі занадто нерішучі, коли справа стосується ваших грошей. У цей період важливо знати, що робота – це не місце для пліток. Можливо, хтось із колег спробує втягнути вас в безсторонню розмову.
Стрілець
Стрільці, не дозволяйте маніпулювати собою і занадто глибоко проникати до вас у душу. Щільніше прикрийте ці двері. У сфері кар'єрної діяльності настає напружена і непередбачувана пора.
Козоріг
Козероги, сьогодні перед вами поставлять ряд нових завдань, але часу, щоб їх осмислити буде недостатньо. Доведеться приймати швидкі рішення, що змусить вас не на жарт понервувати.
Водолій
Водолії, сьогодні, користуючись вашою довірою і гарним ставленням, дехто з близького оточення, заздрячи вашим успіхам та досягненням, може спробувати нашкодити справі, втягнувши в нечесну гру дорогих вам людей.
Риби
Риби, у цей день поява прекрасного незнайомця або незнайомки може позбавити вас розуму. Але не поспішайте приймати рішення, ситуація насправді досить неоднозначна. Дайте собі час на роздуми та неупереджене споглядання.
Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
18:21Чому дружити з колегами по роботі – не найкраща ідея: 5 причин
-
17:49Гороскоп на 18 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:18OnePlus 9 Pro, Galaxy S21 Ultra й iPhone 12 Pro Max: який смартфон розрядиться швидше
-
16:49Перший штат США вирішив відмовитися від бензинових автомобілів
-
16:20Названі спеції, здатні прискорити метаболізм
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
15:48Bebe Rexha руйнує усе, що любить у новому кліпі Sabotage: дивіться онлайн
-
15:14Життя цих знаків Зодіаку різко зміниться наприкінці весни
-
14:49Apple виділила 200 мільйонів доларів на порятунок лісів
-
14:14Режисер серіалу Форс-мажори показав Меган Маркл до зустрічі з принцом Гаррі
-
13:44Новий Nissan X-Trail: з'явилося перше відео з авто
-
13:13Розставання Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса: відомі подробиці
-
12:46Дві речі, які не варто робити на голодний шлунок
-
12:13У мережі показали найкращі знімки за версією World Press Photo 2021
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:42Як змінювалася найсексуальніша бізнесвумен XXI століття Вікторія Бекхем: фото 18+
-
11:18Гаряча Слава Камінська сфотографувалася у ванні без одягу
-
10:45У Південній Америці виявлено новий вид тварин
-
10:18Яким має бути ранок людей, що бажають схуднути
-
09:48Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 квітня
-
09:23Чому чоловікам треба їсти більше свіжих фруктів
-
08:56Дослідники показали найбілішу фарбу у світі, яка відбиває 98% сонячного світла
-
08:32Новий Range Rover випробували на перегоновому треку: відео
-
08:137 популярних продуктів, які можуть стати причиною появи целюліту
- 16 квітня
-
21:49Як різні види алкоголю впливають на твоє сексуальне життя
-
18:21Чому дружити з колегами по роботі – не найкраща ідея: 5 причин
-
15:14Життя цих знаків Зодіаку різко зміниться наприкінці весни
-
12:13У мережі показали найкращі знімки за версією World Press Photo 2021
-
09:48Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 квітня
-
08:137 популярних продуктів, які можуть стати причиною появи целюліту
- 16 квітня
-
21:49Як різні види алкоголю впливають на твоє сексуальне життя
-
18:24Що таке епістемічне виснаження та як з ним боротися: поради експертів
-
15:20Дивовижні властивості лайма, про які варто знати
-
12:16Три ситуації, коли водій, який ударив машину ззаду, не винен
-
10:19KAZKA – М'ята: слухайте нову магічну пісню українського гурту
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 квітня
-
07:48Учені розповіли, чому особливо важливо регулярно їсти овочі та фрукти
- 15 квітня
-
21:50Вже не гидке каченя: ефектні перевтілення людей, які надихають
-
18:5020 блискучих ідей організації і зберігання речей у ванній кімнаті
-
14:50Психологічний тест у картинці: як ви насправді ставитесь до людей
-
12:24Як змусити людей погоджуватись: блогер розкрив лайфхак від ФБР
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 квітня
-
07:22Експерти назвали головні переваги регулярного катання на велосипеді
- 14 квітня
-
21:4910 найпопулярніших секс-поз: опитування, яке покращить твоє інтимне життя
-
18:52Станьте кращою версією себе вчорашнього: як розвинути 4 ключові якості лідера
-
15:304 ідеальні серіали для весни, які варто подивитись
-
12:51У МОЗ оновили карантинні зони: хто вийшов з "червоних" регіонів
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 квітня
-
07:30Ці елегантні класичні Porsche відреставрують для конкурсу
- 13 квітня
-
21:15Як використовувати лимон для прибирання: прості лайфхаки