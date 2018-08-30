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Яким знакам Зодіаку не пощастить у вересні

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Раки будуть спостерігати, як руйнуються їхні плани - фото 1
Раки будуть спостерігати, як руйнуються їхні плани / politeka

Відомий астролог Павло Глоба побачив неприємності в першому місяці осені для трьох знаків Зодіаку.

Тельці у вересні стануть відчувати проблеми зі здоров'ям. Ні, мова не про серйозні захворювання, а про сезонні, наприклад, грип або застуда. Павло Глоба рекомендує дотримуватися правил здорового способу життя, а також різними способами зміцнювати імунітет.

І ще: Чоловіків цих знаків Зодіаку неможливо приручити

Раки в наступному місяці будуть спостерігати, як руйнуються їхні плани і мрії. Цьому знаку доведеться пройти через суцільні труднощі, перепони і протиріччя. Ракам краще вимкнути емоції, бо вони тільки погіршать проблему. Астролог радить ні в якому разі не відмовлятися від допомоги рідних, оскільки саме вони полегшать вашу ношу.

У Стрільців, як і у Тельців, будуть спостерігатися проблеми зі здоров'ям, плюс, виникнуть деякі серйозні життєві труднощі. Представникам цього знаку краще відмовитися від важкої їжі, фастфуду тощо. Неправильне харчування неодмінно призведе до порушень роботи шлунково-кишкового тракту і нирок.

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Джерело: politeka
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