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Яким знакам Зодіаку не можна нікому довіряти 14 січня
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14 січня буде дуже вдалим днем для самореалізації, але далеко не найкращим періодом для відвертих розмов. Астрологи розповіли, яким знакам Зодіаку сьогодні не варто надто довіряти людям.
Лев. Деяким представникам цього знаку Зодіаку доведеться дуже серйозно аналізувати та продумувати все, що вони прагнуть сказати людям.
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Адже згодом ви можете виявити, що не всі у вашому оточенні бажають вам добра і відкрито висловлюють свої думки. Тому сьогодні краще обійтись без того, щоб ділитись з кимось своїми планами.
Скорпіон. Представники цього знаку могли вже давно мати підозри щодо брехливості людей навколо, але доказів було надто мало. Зате у найближчий період вони можуть з'явитись, що точно не принесе радості Скорпіонам. Тому 14 січня краще утриматись від скандалів та трохи відпустити ситуацію.
Водолій. Щирі люди цього знаку Зодіаку й не підозрюють, що серед їхніх друзів можуть бути ще ті паскудники. Тому краще не розпорошувати свою увагу на всіх, а також добре аналізувати вчинки людей, адже дехто може використовувати вас для своїх цілей.
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