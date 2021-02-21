Яким знакам Зодіаку 21 лютого варто присвятити час зовнішності

21 лютого стане доволі сприятливим днем для змін у зовнішності для кількох знаків Зодіаку. Астрологи розповіли, кому варто звернути більше уваги на власну красу.

Овен. Представники цього знаку Зодіаку й так чимало уваги звертають на свою зовнішність, але сьогодні є високі шанси на те, що будь-які зміни будуть хорошими. Тож, якщо ви планували похід в перукарню чи салон краси, не зволікайте. Результат вас приємно потішить.

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Рак. Через зиму люди цього знаку Зодіаку почали менше піклуватись про себе. Ви так любите тепло та сонячну погоду, що холод позбавляє бажання приводити себе до ладу. Тому сьогодні варто нарешті взятись за свій зовнішній вигляд хоча б для того, щоб підняти собі настрій.

Стрілець. Цей знак обожнює все, що пов'язано з доглядом за собою. Навіть звичайна стрижка дозволяє наповнитись енергію для нових звершень. Тому не варто відмовлятись від ідеї освіжити образ, адже сьогодні удача на вашому боці у всіх сферах життя.

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