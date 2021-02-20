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Гороскоп на 21 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 21 лютого 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні розплутати будь-які робочі суперечності допоможуть шанувальники та доброзичливці. Спокійно приймайте допомогу з боку. І пам'ятайте – будь-який старт буде вдалим.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 21 лютого 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, налагоджуючи особисте життя, ви перетворилися в людину-невидимку: ніхто вас не бачить і люди до цього звикли. Пора нагадати про себе. Увечері, щоб зняти напругу, приймайте хвойну ванну.
Телець
Тельці, інтерес керівництва віщує тільки одне – вам доведеться піднятися по кар'єрних сходах. Але похапцем не забудьте про кохану людину – знайдіть для неї час.
Близнюки
Близнюки, цей день в емоційному плані непростий: треба постаратися зберегти гарний настрій. Не піддавайтеся смутку і меланхолії, женіть геть похмурі думки. Цілюще позначаться на настрої та самопочутті прогулянки на свіжому повітрі, відвідування сауни та басейну.
Рак
Раки, у плані здоров'я, то вам варто звернути увагу на серцево-судинну систему. Щоб знизити рівень холестерину, скоротіть споживання їжі, багатої насиченими жирами (м'ясо, сало, сир, копченості) і займіться фізичними вправами, які допоможуть спалити зайві калорії.
Лев
Леви, у сфері професійної діяльності потрібно бути особливо уважними. Ймовірно, ви допустили серйозну помилку в роботі. Перш ніж рухатися далі, перевірте, чи все у вас в порядку і внесіть відповідні корективи.
Діва
Діви, у цей період може початися або загостритися серцеве захворювання, основною причиною якого стане підвищений вміст холестерину в крові. Ні в якому разі не варто засмучуватися через це. Адже при правильному підході до справи ви без праці зможете виправити ситуацію, що склалася.
Терези
Терези, фінансове становище обіцяє бути хоч і не кризовим, а й не кращим. Вам необхідно тимчасово скоротити витрати. Намагайтеся жити економно, проведіть ревізію і використовуйте запаси, зроблені на чорний день.
Скорпіон
Скорпіони, не опускайте руки на роботі. Якщо вам буде складно впоратися самостійно, зверніться до більш досвідчених колег. Вони нададуть вам кваліфіковану допомогу абсолютно безкорисливо.
Стрілець
Стрільці, пам'ятайте: удача посміхається тому, хто вірить у власні сили і зберігає бадьорість духу. Сьогодні можете сміливо виходити на перший план.
Козеріг
Козероги, в особистому житті слід поменше говорити. Ваша друга половинка стане уважно прислухатися до ваших слів. Не дивуйтеся, якщо вас звинуватять у тому, що ви не виконали будь-яких обіцянок.
Водолій
Водолії, стосунки, які зав'язалися зовсім недавно, в цей період чомусь перестануть розвиватися, і новий романтичний партнер стане звертати на вас мало уваги. Щоб уникнути скандалу намагайтеся відразу ж порозумітися.
Риби
Риби, сьогодні не виключено, що через помилки ви пропустите можливість зробити крок вгору кар'єрними сходами. Згодом вам буде дано новий шанс, який ви зумієте використовувати.
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