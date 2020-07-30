Яким тваринам люди охочіше жертвують гроші: цікаве дослідження

Британські біологи Поллі Кертін і Сара Папворт з'ясували, якими характеристиками повинна володіти тварина, щоб люди охочіше жертвували їй гроші на корм і збереження популяції. Для цього вчені попросили художника Рорі Макканна намалювати неіснуючих звірів.

На всіх малюнках були звірі різного ступеня пухнастості, розмірів, з різними кольорами і розташуванням очей.

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У першому експерименті брали участь 334 добровольці – нічого не знаючи про цих тварин, вони повинні були вирішити, хто з них гідний фінансування. Учасників розділили на групи від шести до 19 осіб і показували по шість картинок. Потрібно було ранжувати тварин від найбільш до найменш привабливої і прокоментувати свій вибір.

У другому дослідженні кількість учасників збільшили до 407. Кожному давали дві випадкові картинки і попросили вибрати, яку істота вони б врятували. Також їм давали по 50 центів, які вони могли пожертвувати реальним тваринам. Відзначається, що більшість добровольців до цього вже жертвували гроші різним фондам з захисту тварин або займалися волонтерством.

Респонденти вибирали тварин, яким би пожертвували гроші

Фаворитами виявилися великі різнокольорові звірі, переважно з холодним забарвленням. 37% учасників вибирали істот хоча б з однією з цих характеристик. Особливою популярність користувалася різнобарвна шерсть.

Цей результат добре пояснює, чому серед справжніх тварин найбільше пожертв зібрали тигри – вони великі і різнокольорові, нехай і з теплим забарвленням. Вони зібрали у шість разів більше, ніж акули, черепахи і кажани.

Що ж робити не таким симпатичним тваринам? Польські фахівці, ознайомившись з дослідженням, припустили, що інтерес до них можна підвищити за допомогою мемів. Так вже сталося з носачем. Вони вважаються одними з найбільш потворних тварин у світі, але популярність в інтернеті допомагає фондам збирати гроші на їхню підтримку.

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