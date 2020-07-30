Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Яким тваринам люди охочіше жертвують гроші: цікаве дослідження

  • 10
Дослідження пояснило, чому люди охоче допомагають тиграм - фото 1
Дослідження пояснило, чому люди охоче допомагають тиграм

Британські біологи Поллі Кертін і Сара Папворт з'ясували, якими характеристиками повинна володіти тварина, щоб люди охочіше жертвували їй гроші на корм і збереження популяції. Для цього вчені попросили художника Рорі Макканна намалювати неіснуючих звірів.

На всіх малюнках були звірі різного ступеня пухнастості, розмірів, з різними кольорами і розташуванням очей.

Це цікаво: Відео з українським котом, яких усіх "мав", підірвало YouTube: смішні меми

У першому експерименті брали участь 334 добровольці – нічого не знаючи про цих тварин, вони повинні були вирішити, хто з них гідний фінансування. Учасників розділили на групи від шести до 19 осіб і показували по шість картинок. Потрібно було ранжувати тварин від найбільш до найменш привабливої і прокоментувати свій вибір.

У другому дослідженні кількість учасників збільшили до 407. Кожному давали дві випадкові картинки і попросили вибрати, яку істота вони б врятували. Також їм давали по 50 центів, які вони могли пожертвувати реальним тваринам. Відзначається, що більшість добровольців до цього вже жертвували гроші різним фондам з захисту тварин або займалися волонтерством.

Респонденти вибирали тварин, яким би пожертвували гроші - фото 418354
Респонденти вибирали тварин, яким би пожертвували гроші

Фаворитами виявилися великі різнокольорові звірі, переважно з холодним забарвленням. 37% учасників вибирали істот хоча б з однією з цих характеристик. Особливою популярність користувалася різнобарвна шерсть.

Цей результат добре пояснює, чому серед справжніх тварин найбільше пожертв зібрали тигри – вони великі і різнокольорові, нехай і з теплим забарвленням. Вони зібрали у шість разів більше, ніж акули, черепахи і кажани.

Що ж робити не таким симпатичним тваринам? Польські фахівці, ознайомившись з дослідженням, припустили, що інтерес до них можна підвищити за допомогою мемів. Так вже сталося з носачем. Вони вважаються одними з найбільш потворних тварин у світі, але популярність в інтернеті допомагає фондам збирати гроші на їхню підтримку.

Читайте також: Підступна лисиця ціле літо крала у мешканців Берліна взуття: фото її здобичі

Джерело: Batracho Spermum
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як підстригти волосся в домашніх умовах: пам'ятка для чоловіків
  • 26 липня, 14:20
  • 171
Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 28 липня, 12:11
  • 391
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2453794
Загрузка...
Новини