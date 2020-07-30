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Відео з українським котом, яких усіх "мав", підірвало YouTube: смішні меми

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Відео з українським котом, яких усіх "мав", підірвало YouTube: смішні меми - фото 1

Відео семирічної давності про кота, який і маму "мав", і тата "мав", несподівано вирвалося в топи YouTube і відразу ж стало мемом. Користувачі мережі активно перетворюють ролик на музичні пародії, але один важливий елемент цього вірусного ролика багато хто сприйняв неправильно.

Мем "Кiт, ти маму мав?" став популярним лише в липні 2020 року, хоча його історія почалася ще в 2012 році з відео, у якому дівчина розпитувала свого кота про маму, тата і взагалі – про сім'ю. На всі питання кіт незмінно відповідав своє коронне "мав".

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Однак популярним стало зовсім інше відео – з 2013 року, побудоване за тим самим принципом. На ньому в хлопчика з котом відбувається такий діалог:

– Кіт, ти маму мав?
– Мав.
– А тата мав?
– Мав.
– А брата мав?
– Мав.

У деяких російськомовних користувачів склалося враження, що в ролику є сексуальний підтекст, хоча насправді хлопчик просто цікавиться у кота, чи були в нього сім'я. І, судячи з відповідей, – так.

З 27 липня 2020 року відео несподівано почало набирати вірусної популярності в YouTube, а люди одразу ж взяли на озброєння новий шаблон для мемів.

Найчастіше користувачі роблять музичні пародії на оригінальне відео. У них кіт виступає в ролі репера, а хлопчик ставить запитання своєму улюбленцю під качовий біт:

У коментарях до відео користувачі не розуміють, чому YouTube лише тепер звернув на нього увагу:

Ютуб, коли ролик залили: Байдуже
Ютуб через 7 років: Пора закинути це в рекомендації

Та ми не проти українських мемів із котами, адже вони актуальні завжди ;)

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