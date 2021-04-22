П'ять причин додати у щоденний раціон куркуму

Відома жовта спеція куркума має низку переваг, від сприяння в запобіганні раку до зниження ризику серцевих захворювань. Читайте далі, чим ще корисна ця доступна спеція.

Боротьба з хронічними захворюваннями. У куркумі міститься безліч активних хімічних речовин, найвідомішим з яких є куркумін, потужний антиоксидант, що має яскраво виражену протизапальну дію, пише sayyes.

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Запобігає захворюванням головного мозку. Багато таких захворювань пов'язані зі зниженням рівня нейротрофічного фактору головного мозку (BDNF), гормону росту, який функціонує в головному мозку. Наука підтверджує, що куркумін збільшує рівень BDNF в головному мозку.

Рятує від депресії. У питанні захисту від цього психічного захворювання використання куркуміну, на думку вчених, може бути дуже багатонадійним.

Уповільнює старіння. Окислювальний стрес, тобто надлишок в організмі вільних радикалів, це фактор, що прискорює старіння. Куркума здатна з цим боротися.

Захищає печінку від пошкоджень. Регулярне вживання куркуміну знижує ризик і призупиняє розвиток різних хвороб печінки. Це стосується неалкогольної жирової хвороби печінки (куркума ще й уповільнює накопичення жиру в цьому органі), фіброзу, цирозу.

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