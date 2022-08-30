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Ось яка вартість шкільного кошика у 2022 навчальному році

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Ось яка вартість шкільного кошика у 2022 навчальному році - фото 1

У онлайн-маркеті Rozetka підрахували вартість шкільного кошика й визначили найбільш популярні товари. Читайте далі та дізнайтеся, скільки зараз коштує шкільне приладдя.

Середня ціна шкільного кошика становить 990 гривень перед початком навчального року 2022-2023. Про це повідомляє видання The Village з посиланням на Rozetka.

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Зараз найдешевшими товарами є лінійки, альбоми для малювання та пластилін (від 9 гривень), а ще шкільні пенали (від 19 гривень). Вартість наборів таких канцелярських товарів, як ручки, зошити, олівці, фломастери та клей – від 50 до 70 гривень. Шкільні рюкзаки – від 140 гривень.

Загалом на цьогорічні продажі шкільних товарів вплинуло те, що через війну багато школярів зараз перебувають із батьками в інших країнах. Оскільки деякі з них поки не планують повертатися до українських шкіл, то й не готуються до нового навчального року в Україні, а купують шкільне приладдя за кордоном", – коментує Євген Образок, маркетинг-директор Rozetka.

У серпні, перед навчальним роком, найбільший попит на щоденники, лінійки, обкладинки, пенали, ручки й фломастери, зошити, рюкзаки, кольорові олівці, пластилін й альбоми для малювання.

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