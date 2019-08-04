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ТОП 5 продуктів, які можна їсти на ніч

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ТОП 5 продуктів, які можна їсти на ніч - фото 1

Бажання з'їсти щось перед сном часто стає настільки сильним, що чинити опір йому буквально неможливо. Що можна з'їсти ввечері, не зашкодивши фігурі? Про це на сторінці в Instagram розповіла дієтолог-нутриціолог Світлана Нікітчук.

Світлана Нікітчук радить звернути увагу на продукти з низьким глікемічним індексом. Експерт склала список з найкращими варіантами вечірнього перекусу.

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Селера
Продукт неймовірно корисний і краще його їсти щодня. Одне стебло містить всього 10 калорій, решта – вода. Він також покращує роботу шлунка, відновлює сольовий баланс.

Варене яйце або яєчня
Глікемічний індекс – 48 одиниць. Відмінно підійде для втамування нічного голоду.

Авокадо
Універсально корисний плід. Глікемічний індекс авокадо дорівнює 10 одиницям. У ньому містяться речовини, що сприяють розщепленню жирів і перешкоджають їх відкладенню. Поки ти відпочиваєш, в організмі розщеплюються жири.

Риба
Нульовий глікемічний індекс практично всіх сортів риб робить їх доступними для вечері. Їжте із задоволенням, але не забувайте про калорійність.

Помідор
Дієтологи рекомендують їсти на ніч помідори тим, хто хоче позбутися кількох зайвих кілограмів. У 100 г цих овочів міститься всього 30 ккал, і вони на 90% складаються з води.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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