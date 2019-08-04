На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
ТОП 5 продуктів, які можна їсти на ніч
-
- 120
Бажання з'їсти щось перед сном часто стає настільки сильним, що чинити опір йому буквально неможливо. Що можна з'їсти ввечері, не зашкодивши фігурі? Про це на сторінці в Instagram розповіла дієтолог-нутриціолог Світлана Нікітчук.
Світлана Нікітчук радить звернути увагу на продукти з низьким глікемічним індексом. Експерт склала список з найкращими варіантами вечірнього перекусу.
І ще: З цих продуктів має складатися ідеальний літній раціон
Селера
Продукт неймовірно корисний і краще його їсти щодня. Одне стебло містить всього 10 калорій, решта – вода. Він також покращує роботу шлунка, відновлює сольовий баланс.
Варене яйце або яєчня
Глікемічний індекс – 48 одиниць. Відмінно підійде для втамування нічного голоду.
Авокадо
Універсально корисний плід. Глікемічний індекс авокадо дорівнює 10 одиницям. У ньому містяться речовини, що сприяють розщепленню жирів і перешкоджають їх відкладенню. Поки ти відпочиваєш, в організмі розщеплюються жири.
Риба
Нульовий глікемічний індекс практично всіх сортів риб робить їх доступними для вечері. Їжте із задоволенням, але не забувайте про калорійність.
Помідор
Дієтологи рекомендують їсти на ніч помідори тим, хто хоче позбутися кількох зайвих кілограмів. У 100 г цих овочів міститься всього 30 ккал, і вони на 90% складаються з води.
Читайте також: Проста альтернатива підрахунку калорій
-
21:49Катя Осадча в напівпрозорому вбранні похизувалася нескінченними ніжками
-
21:215 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Уляна Супрун розповіла все, що варто знати про пальмову олію
-
20:24Наталя Могилевська розбурхала мережу знімком у мокрому купальнику
-
19:55ТОП 5 продуктів, які можна їсти на ніч
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:19День народження Меган Маркл: як принц Гаррі привітав дружину
-
18:48Усик і Ломаченко пожартували над оператором: кумедне відео
-
18:20Гороскоп на 5 серпня 2019: Леви та Раки насолодяться відпочинком
-
17:50Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+)
-
17:21Допінг-тест американського баскетболіста вказав на вагітність
-
16:50Чудові фото Парижа, зроблені на iPhone
-
16:32Олег Винник показав, як відсвяткував своє 46-річчя
-
16:14Дантес показав гарячу Надю Дорофєєву в чорному бікіні
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:57Віталій Кличко відправився у відпустку: фотофакт
-
15:32Проста альтернатива підрахунку калорій
-
15:13Французький інженер перетнув Ла-Манш на реактивній платформі: відео
-
14:50Як полагодити блискавку: прості способи (відеоінструкція)
-
14:3050-річна Дженніфер Лопес показала фігуру в бікіні
-
14:19Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 серпня 2019 для знаків Зодіаку
-
13:42На Чорному й Азовському морях очікують потужний шторм
-
13:16До назви Instagram додадуть ще одне слово
-
12:42Кіану Рівз здивував мережу ірокезом, бородою і голим пузом
-
12:13Чотири дивовижних серіали, які ви могли пропустити
-
21:215 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:55ТОП 5 продуктів, які можна їсти на ніч
-
17:50Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+)
-
14:50Як полагодити блискавку: прості способи (відеоінструкція)
-
12:13Чотири дивовижних серіали, які ви могли пропустити
-
10:46Цю дівчину назвали товстою у коментарях, але її хлопець дав кривдникові гідну відповідь
-
08:155 причин появи хропіння, про які ви могли не підозрювати
- 03 серпня
-
21:23Справжній мачо: Олег Винник змусив змокріти всіх вовчиць України
-
19:20Все банальніше: творці ГРИ ПРЕСТОЛІВ розсекретили офіційний сценарій фінальної серії
-
17:50Творці серіалу ЧОРНОБИЛЬ видалили важливу сцену: початковий сценарій
-
15:55Науковці назвали 8 компонентів відмінного сексу
-
12:30Найкрутіша рок-музика тижня: слухай нові драйвові пісні
-
09:55Без кави: найкращі способи збадьоритися зранку
-
08:14Варення з яблук: прості рецепти приготування
- 02 серпня
-
22:18Одружені чоловіки розповіли, що вони шукають в коханках
-
20:35З цих продуктів має складатися ідеальний літній раціон
-
18:305 безлюдних островів в Україні, які зачарують вас красою природи
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася екзотична сомалійка Іман (18+)
-
15:35ТЕСТ: Вгадай фільм за двома акторами!
-
12:5010 речей, які потрібно встигнути зробити до кінця літа
-
10:25Українці запустили незвичайний сервіс підбору подарунків за допомогою Instagram
-
07:14Погода в Україні 2 серпня: дощі накриють більшість областей
- 01 серпня
-
21:50Експерти назвали 5 найбрудніших місць для занять сексом
-
19:55Як підвищити продуктивність на роботі за лічені хвилини: прості поради
-
18:00Як все починалось: перші кліпи головних українських хітмейкерів сьогодення