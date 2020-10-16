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Яким градусником краще вимірювати температуру

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Термометр - фото 1
Термометр / naked-science

В умовах пандемії коронавірусу як ніколи важливо контролювати температуру. Чим різняться між собою види термометрів, і кому який підходить більше?

Ртутні, цифрові термометри і смартфони

Традиційні скляні градусники з рідкою ртуттю всередині відходять в минуле. На зміну їм прийшли цифрові термометри з датчиками тепла для контактних і дистанційних вимірювань. Датчики тепла є і у більшості смартфонів, але призначені вони перш за все для вимірювання температури повітря. Існують програми, щоб вимірювати температуру прикладеного до сканера пальця, але, як відомо з наукових досліджень, результати для периферичних ділянок тіла неточні.

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Де вимірювати?

Цифрові термометри діляться на типи насамперед за місцем вимірювання: під пахвою, в роті, у вусі, на лобі або в прямій кишці. Температура пахв зазвичай найменш точна. Ректальні температури забезпечують найкращі свідчення для дітей, особливо для наймолодших.

Замір вушних термометрів займає всього кілька секунд, і результати доволі точні при правильному використанні. Але їх використання вимагає певної навички, бо будь-яке відхилення променя призведе до похибки.

Лобові градусники ділять на два типи: термометри скроневої артерії і з пластиковою смугою. Перші використовують інфрачервоний сканер. Вони точні, хоча й дорогі. Результати досліджень показують, що термометр скроневої артерії забезпечує правдиві свідчення і для новонароджених.

Розумні термометри

Це нове слово в контролі температури населення. Розумні термометри, контактні та безконтактні, самі зв'язуються зі смартфоном і передають свідчення в додаток. Там їх можна аналізувати самостійно або передавати лікарю. Деякі виробники пішли ще далі і створили єдині температурні карти для збору даних від різних користувачів.

Яким градусником краще вимірювати температуру - фото 430624

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Джерело: mchildren
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