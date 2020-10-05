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Три способи позбутися нежиті без ліків
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Лікарі не радять самостійно лікувати нежить при коронавірусі або ангіні, однак неінфекційний риніт, як правило, проходить самостійно. Як прискорити одужання при неінфекційному нежиті?
Використовуйте зволожувач повітря. Ніс може бути закладений через занадто сухе повітря в приміщенні. Зволожувач швидко вирішить цю проблему, а якщо доповнити його роботу вологим прибиранням, результат буде ще кращим.
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Морська вода. Лікування риніту іноді впирається в профілактичне закопування морської води. У багатьох випадках цього досить, щоб дати носу можливість вільно дихати. Краплі продаються в аптеці, також можна зробити їх самостійно: залити чайну ложку морської солі окропом, дочекатися, поки сіль розчинитися і піпеткою залити рідину в ніс.
Зробіть компрес. Теплий вологий компрес краще розмістити не прямо на носі (це не дуже зручно), а на лобі і очах, щоб комплексно впливати на носові пазухи. Однак важливо знати, що при гаймориті компреси протипоказані. Цю процедуру краще не проводити, якщо ви не впевнені в діагнозі.
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