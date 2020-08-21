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На продаж виставили BMW з дуже дивним пошкодженням: фотофакт

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На продаж виставили BMW з дуже дивним пошкодженням: фотофакт - фото 1

У США виставили на продаж незвичайне авто після ДТП. Гібридний седан BMW 5 2014 року випуску практично не має пошкоджень, за винятком одного – у задній частині машини стирчить колода, яка наскрізь пробила кузов. Лот розмістив аукціон IAAI, який займається торгівлею машин страхових компаній.

Загалом цей BMW 5 виглядає непогано, однак стовбур дерева явно псує картину. Як видно, колода залетіла під колісну арку автомобіля, а вийшла вже в його салоні – всередину воно просунулося приблизно на пів метра. Як таке могло статися, неясно.

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Машина зараз у штаті Теннессі, її пробіг – 120 900 миль (194 тисяч км). Авто оснащене плагін-гібридною установкою з 3.0 мотором в основі. Салон седана оброблений світлою шкірою.

На продаж виставили BMW з дуже дивним пошкодженням: фотофакт - фото 421223
На продаж виставили BMW з дуже дивним пошкодженням: фотофакт - фото 421220
На продаж виставили BMW з дуже дивним пошкодженням: фотофакт - фото 421224
На продаж виставили BMW з дуже дивним пошкодженням: фотофакт - фото 421222
На продаж виставили BMW з дуже дивним пошкодженням: фотофакт - фото 421221

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Джерело: iaai
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