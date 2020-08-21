В Україні помітили потужний триколісний автомобіль: ефектні фото

У Києві зняли рідкісний триколісний автомобіль Polaris американської компанії Polaris Industries, яка також займається виробництвом мотоциклів, снігоходів та електромобілів.

Незвичайний транспортний засіб, як неважко припустити, дарує водієві та пасажиру незрівнянні з кросовером або седаном відчуття. У Polaris Slingshot тільки два сидіння і немає даху. Також в автомобілі встановлене дуже низьке вітрове скло і відсутні склоочисники. На таких транспортних засобах рекомендують пересуватися у шоломах і захисних окулярах.

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У рух машину приводить 2,4-літровий двигун потужністю 175 к.с. Розгін до 100 км/год займає 6,5 с, а максимальна швидкість складає 220 км/год. Придбати Polaris Slingshot можна за 30 тисяч доларів.

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