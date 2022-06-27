Феєрверки та машини без глушників: що заборонено у Києві під час воєнного стану

Що заборонено робити у Києві під час війни / Kevin Davison on Unsplash

Під час воєнного стану в Україні існують певні обмеження для громадян, спрямовані на безпеку. Тому з'явились хибні припущення про заборони на Київщині. Що не можна робити і яке покарання за це світить – читайте далі.

У Центрі протидії дезінформації звернули увагу на те, що чимало людей ігнорують правила, введені на Київщині на час воєнного стану. Через це виникають фейкові припущення, які на практиці можуть загрожувати щонайменше штрафом.

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Фейк №1: Активна війна – на Сході та Півдні країни, а я хочу і можу запустити салют у Києві.

Правда: У Київраді прийняли рішення заборонити продаж феєрверків, салютів та різних піротехнічних засобів. Також під заборону потрапили і їх запуск на всій території України на період воєнного стану, а також ще на 30 днів після його припинення на території столиці.

У Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт про заборону салютів та феєрверків на час війни по всій території України.

Фейк №2: Купив авто і зняв глушник. І що тепер?

Правда: Київрада заборонила рух столицею транспортних засобів, у конструкції яких є система випуску відпрацьованих газів з прямотоком та інші вихлопні системи, де нема шумопоглиначів. Це правило діє до скасування воєнного стану по всій території України.

Фейк №3: Просто сплачу штраф за те, що шумів на авто.

Правда: Якщо є переобладнання, яке порушує розділ 31 ПДР, такий транспортний засіб може вилучити поліція та передати на спецмайданчик. Тому штраф не допоможе.

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