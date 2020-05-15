Яким буде літо 2020 року

Найближчими місяцями температура поверхні моря буде вищою за середню як в тропіках, так і в позатропічних регіонах, повідомляється на сайті Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО).

Фахівці попереджають, що підвищення температури поверхні океану вище середньої в більшості регіонів земної кулі в травні і червні буде сприяти перевищенню значень норми температури на суші, особливо в тропічних широтах і на значних територіях Північної півкулі. Одним з факторів, що сприяють цьому явищу, є тенденція до глобального потепління.

І ще: Погода в Україні 15 травня: у яких областях пройдуть дощі

У центральному районі тропічної частини Тихого океану, в східній частині Індійського океану, над Австралією і у західній частині Індонезійського архіпелагу ймовірні опади вище середнього рівня. Випадання опадів нижче норми прогнозується на півдні Південної Америки, в Карибському басейні, екваторіальній частині Південної Америки і на Індійському субконтиненті.

Середньосвітова приземна температура ж знаходиться на близькому до рекордного рівні. Квітень 2020 року став найтеплішим за всю історію спостережень, попри те, що в квітні 2016 спостерігалося потужне явище Ель-Ніньо. Крім того, згідно з міжнародними даними, глобальні температури в січні, лютому і березні 2020 року також ще зайняли перше і друге місце серед найвищих в історії спостережень.

Спека

Читайте також: Європу засипало снігом: епічні фото