Погода в Україні 15 травня: у яких областях пройдуть дощі

15 травня у більшості областей України переважатиме суха погода завдяки антициклону, однак місцями все ж дощитиме. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

15 травня, у четвер, у західних областях, крім Рівненщини та Волині, у південних та центральних областях пройдуть дощі. На решті території країни очікується суха погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря знову – головний біль. І прямо, і дотично. Бо від таких термічних та баричних стрибків і справді часом болить голова. А прогнозувати цей температурний хаос – вже уривається терпець. І щоб ви не підозрювали, що я перебільшую – ось! 15-го травня в Україні впродовж дня передбачається +13+17 градусів, у навколокарпатських областях +9+13 градусів, на Півдні +15+22 градуси, в Криму до +25 градусів", – додала вона.

У Києві 15 травня переважатиме суха погода, а повітря вдень прогріється до позначок у +15+16. А от нову порцію тепла можна очікувати вже 23-24 травня.

Прогноз погоди на 15 травня у містах України:

Ужгород +18+20

Львів +12+14

Чернівці +13+15

Івано-Франківськ +12+14

Тернопіль +12+14

Рівне +13+15

Луцьк +13+15

Вінниця +13+15

Хмельницький +13+15

Житомир +14+16

Чернігів +15+17

Черкаси +15+17

Миколаїв +17+19

Одеса +21+23

Херсон +21+23

Сімферополь +23+25

Полтава +15+17

Суми +15+17

Харків +16+18

Дніпро +16+18

Запоріжжя +19+21

Донецьк +18+20

Луганськ +18+20

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