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Погода в Україні 15 травня: у яких областях пройдуть дощі
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15 травня у більшості областей України переважатиме суха погода завдяки антициклону, однак місцями все ж дощитиме. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
15 травня, у четвер, у західних областях, крім Рівненщини та Волині, у південних та центральних областях пройдуть дощі. На решті території країни очікується суха погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Температура повітря знову – головний біль. І прямо, і дотично. Бо від таких термічних та баричних стрибків і справді часом болить голова. А прогнозувати цей температурний хаос – вже уривається терпець. І щоб ви не підозрювали, що я перебільшую – ось! 15-го травня в Україні впродовж дня передбачається +13+17 градусів, у навколокарпатських областях +9+13 градусів, на Півдні +15+22 градуси, в Криму до +25 градусів", – додала вона.
У Києві 15 травня переважатиме суха погода, а повітря вдень прогріється до позначок у +15+16. А от нову порцію тепла можна очікувати вже 23-24 травня.
Прогноз погоди на 15 травня у містах України:
- Ужгород +18+20
- Львів +12+14
- Чернівці +13+15
- Івано-Франківськ +12+14
- Тернопіль +12+14
- Рівне +13+15
- Луцьк +13+15
- Вінниця +13+15
- Хмельницький +13+15
- Житомир +14+16
- Чернігів +15+17
- Черкаси +15+17
- Миколаїв +17+19
- Одеса +21+23
- Херсон +21+23
- Сімферополь +23+25
- Полтава +15+17
- Суми +15+17
- Харків +16+18
- Дніпро +16+18
- Запоріжжя +19+21
- Донецьк +18+20
- Луганськ +18+20
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