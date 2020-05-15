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Погода в Україні 15 травня: у яких областях пройдуть дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

15 травня у більшості областей України переважатиме суха погода завдяки антициклону, однак місцями все ж дощитиме. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

15 травня, у четвер, у західних областях, крім Рівненщини та Волині, у південних та центральних областях пройдуть дощі. На решті території країни очікується суха погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря знову головний біль. І прямо, і дотично. Бо від таких термічних та баричних стрибків і справді часом болить голова. А прогнозувати цей температурний хаос вже уривається терпець. І щоб ви не підозрювали, що я перебільшую ось! 15-го травня в Україні впродовж дня передбачається +13+17 градусів, у навколокарпатських областях +9+13 градусів, на Півдні +15+22 градуси, в Криму до +25 градусів", – додала вона.

У Києві 15 травня переважатиме суха погода, а повітря вдень прогріється до позначок у +15+16. А от нову порцію тепла можна очікувати вже 23-24 травня.

Прогноз погоди на 15 травня у містах України:

Погода в Україні 15 травня: у яких областях пройдуть дощі - фото 404043
  • Ужгород +18+20
  • Львів +12+14
  • Чернівці +13+15
  • Івано-Франківськ +12+14
  • Тернопіль +12+14
  • Рівне +13+15
  • Луцьк +13+15
  • Вінниця +13+15
  • Хмельницький +13+15
  • Житомир +14+16
  • Чернігів +15+17
  • Черкаси +15+17
  • Миколаїв +17+19
  • Одеса +21+23
  • Херсон +21+23
  • Сімферополь +23+25
  • Полтава +15+17
  • Суми +15+17
  • Харків +16+18
  • Дніпро +16+18
  • Запоріжжя +19+21
  • Донецьк +18+20
  • Луганськ +18+20

Читайте також: Погода в травні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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