Європу засипало снігом: епічні фото

Після недовгого потепління температура повітря різко впала, у багатьох країнах ЄС пройшли снігопади.

Снігопади накрили сьогодні східну частину Європи. Про це повідомляють у соцмережах.

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Так, снігопади пройшли в Латвії, Литві, Польщі і Білорусі. Зокрема, у Вільнюсі температура впала до -1 градуса, сніг запорошив квіткові клумби. Синоптик Ігор Кибальчич повідомив у Facebook, що висота снігу в деяких містах Європи досягла 4-10 сантиметрів.

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